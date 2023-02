La festa di San Valentino è iniziata e ancora non sapete cosa regalare alla vostra persona del cuore? Vi piace trascorrere le vostre serate insieme davanti alla TV in compagnia dei vostri film preferiti? Andiamo a scegliere insieme il vostro regalo perfetto in forma di mattoncini LEGO!

Amanti del grande schermo? Regali semplicemente perfetti!

LEGO Speed Champions #76912 Fast & Furious Dodge Charger R/T 1970 | € 24,99 su lego.com

Il set riproduce fedelmente le linee dell’iconica muscle car, protagonista di tanti film del franchise di Fast & Furious insieme al suo pilota e proprietario Dominic “Dom” Toretto. Progettato per offrire un’ottima esperienza di costruzione e per diventare parte integrante di qualunque collezione di set LEGO Speed Champions, oltre ovviamente che per essere utilizzata per giocare a 100 ottani! Il modello costruibile con il set è ricco di dettagli che vanno dai coprimozzi argentati alla ciclopica presa d’aria sul cofano. Il set include anche la minifigure di Dominic “Dom” Toretto, rendendola ancora di più un oggetto da collezione per gli appassionati di auto e per i fan dei film d’azione. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

LEGO Speed Champions #76917 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) | € 24,99 su lego.com

Guida rigorosamente a destra come tutte le auto giapponesi d’importazione che erano le preferite di Brian, passaruota posteriori stampati per dare continuità alla livrea “racing stripes” della vettura originale vista nel film, cerchi a 6 razze progettati e stampati appositamente per questo set e “luci neon” sotto la scocca come piaceva avere a Brian (purtroppo si tratta di semplici elementi trasparenti coloro acqua e non di elementi luminosi, ma bastano a rendere l’idea. Chicca finale: il set include la minifigure di Brian O’Conner/Paul Walker. Indossa la sua tipica t-shirt bianca (e quindi le braccia della minifigure sono “stampate a metà”, con l’avambraccio scoperto e con “la pelle” a vista. Per tutti gli amanti della serie e di Paul Walker è assolutamente un must to have! Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito | € 89,99 su lego.com

Se condividete la stessa passione per il cinema, questo è il set che proprio fa per voi. I suoi 590 pezzi per riproducono in mattoncini LEGO l’iconico Guanto dell’Infinito indossato da Thanos (presente nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Marvel Studios. Lasciate che l’energia delle gemme dell’infinito avvolga il vostro amore ma attenti… non schioccate le dita!

LEGO Ideas #21330 Mamma ho perso l’aereo | € 299,99 su zavvi.it

Il set riproduce la casa dei McCallister: piena di dettagli immediatamente riconoscibili e di caratteristiche con cui ricreare scene esilaranti. C’è tutto il necessario per inscenare la finta festa di Natale di Kevin, una fornace nel seminterrato con un mattoncino luminoso LEGO, la funzione rilascia ferro da stiro, barattoli di vernice oscillanti, scaffali pieghevoli, il cavo d’acciaio che va dalla soffitta alla casa sull’albero e altro ancora.

LEGO Ideas #21331 Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone | € 69,99 su lego.com

Il set è composto da 1.125 mattoncini e comprende dettagli nascosti, extra divertenti e quattro personaggi: una nuova versione della Minifigure di Sonic e i personaggi costruibili di Crabmeat, di Moto Bug e del Dr. Eggman (completo di Rubino Fantasma)! Sono incluse anche le versioni costruibili di Egg Robot e di alcune delle più note Item Box del videogioco, oltre ad un meccanismo LEGO Technic all’interno del modulo della molla per lanciare in aria Sonic e gli altri personaggi.

LEGO Ideas #21326 Winnie the Pooh | € 99,99 su lego.com

Il set, una volta costruito, rappresenta l’iconica e grande quercia, completa di alveari e api che è la casa di Pooh. La casa può essere aperta per svelare tutta una serie di mobili e oggetti unici, come l’orologio “Pooh-coo”, la scatola dei “bastoncini di Pooh”, il medaglione di Tigro e, naturalmente, tanti vasi di miele – sia pieni che vuoti!

LEGO Star Wars #75304 Casco di Darth Vader | € 79,99 su lego.com

Il set da collezione che riproduce in mattoncini l’iconico casco di Darth Vader in un modello da collezione, è adatto per sorprendere tutti gli amanti del “lato oscuro”. Il set è composto da 834 pezzi, perfetto da esporre sia in casa che in ufficio.

