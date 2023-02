La festa di San Valentino, la più romantica dell’anno, è ormai alle porte. La ricerca dei regali, romantici ma anche originali è già partita. Il catalogo LEGO ci offre molta scelta per un regalo che permetta anche di condividere l’esperienza di costruirlo. La vostra persona del cuore è un’amante dell’adrenalina? Oppure è la passione per i viaggi a interessare di più? Vi piace trascorrere le vostre serate insieme davanti alla TV in compagnia dei vostri film preferiti? Un regalo in forma di mattoncino LEGO non vi deluderà! Andiamo a scegliere insieme il vostro regalo?

I migliori set da regalare a San Valentino

Linea Botanical, perfetta per i più romantici

LEGO Icons (Botanical) #10313 Bouquet fiori selvatici | € 59,99 su lego.com

Il nuovo set LEGO Botanical è composto da 8 specie diverse di fiori selvatici e da una serie di ben 16 con steli regolabili. Le specie scelte per far parte del nuovo bouquet sono: Fiordalisi, Lavanda (già presente nel primo bouquet della serie LEGO Botanical), Papaveri del Galles, Prezzemolo, Felci, Gerbere, Speronelle, Lupinelle. Una volta assemblati i 939 pezzi che compongono il set, il modello risultante sarà una pianta nella pianta: come tutti i set LEGO Botanical infatti, anche questo set set include numerosi elementi realizzati con plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero da coltivazioni sostenibili e certificate. I fiori inclusi in questo set sono ovviamente combinabili con quelli che possiamo trovare nel Bouquet di fiori (LEGO Icons #10280) dell'esordio della linea.

LEGO Icons (Botanical) #10314 Centrotavola di fiori secchi | € 49,99 su lego.com

L'altro nuovo set LEGO Botanical 2023 riproduce il tipico centrotavola a tema e colori autunnali ed è composto dalla versione costruibile di una gerbera e di una rosa che spiccano in primo piano, circondati dalla riproduzione in mattoncini di fiori e piante in versione essicata. Una volta completato, il modello potrà essere utilizzato come centrotavola, essere appeso a parete oppure essere combinato con altre copie del set per creare una composizione floreale più grande. Il modello è suddiviso in parti diverse in modo da consentire a 2 persone di costruirlo contemporaneamente (ciascuna delle quali ha il proprio libretto di istruzioni per la costruzione). Una volta assemblati i 812 pezzi che compongono il set, il modello risultante sarà una pianta nella pianta: come tutti i set LEGO Botanical infatti, anche questo set set include numerosi elementi realizzati con plastica di origine vegetale, prodotta con canna da zucchero da coltivazioni sostenibili e certificate.

LEGO Icons (Botanical) #10280 Bouquet di Fiori | € 49,99 su lego.com

Per coloro che a San Valentino hanno l’abitudine a scegliere omaggi floreali, il set è senza dubbio la scelta giusta per i più romantici: una bellissima composizione floreale estremamente realistica di 756 pezzi. Una combinazione di bocche di leone, rose, papaveri, asterie, margherite e diverse erbe che come il vostro amore, non rischierà mai di appassire!

LEGO Icons (Botanical) #10281 Albero Bonsai | € 49,99 su lego.com

Sempre della stessa linea, uno dei simboli del Giappone, che si presenta in un vaso rettangolare poggiato su un tavolino di mattoncini. Il bonsai si potrà realizzare in due versioni: estiva, con foglie verdi, oppure primaverile, con la classica cromia bianca e rosa dei ciliegi in fioritura. Composto da 878 pezzi, è personalizzabile anche una volta terminato e non bisognerà mai ricordarsi di annaffiarlo.

LEGO Icons (Botanical) #10289 Uccello del paradiso | € 99,99 su lego.com

Per chi sogna un amore che continui a crescere, non esiste regalo migliore di questo set, che riproduce una delle piante più accattivanti al mondo, in grado di crescere fino a due metri. Con i suoi 1.173 pezzi , il set Uccello del paradiso è una costruzione floreale elegante da poter esporre. Quale miglior modo per augurarsi un amore che non smetta mai di sbocciare?

LEGO Icons (Botanical) #10311 Orchidea | € 49,99 su lego.com

Il nuovo set LEGO Botanical, perfetto per qualsiasi spazio e qualunque design, ricrea le bellissime fioriture di un'orchidea, fiore che da sempre è sinonimo di eleganza e che nella realtà richiede molta cura, tanto da renderlo uno degli omaggi floreali più graditi dal gentil sesso. La riproduzione in mattoncini della pianta di orchidea include sei corolle grandi e due invece appena sbocciate. Esattamente come nel caso del precedente set LEGO Icons #10289 "Uccello del Paradiso" (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), la pianta è completa di vaso costruibile, progettato e realizzato non solo per essere esso stesso un oggetto di design da poter esporre in casa o in ufficio, ma anche e soprattutto per fare in modo che la disposizione degli steli e dei fiori sugli steli stessi possa essere decisa da ciascun costruttore.

LEGO Icons (Botanical) #10309 Piante grasse | € 49,99 su lego.com

Il set Piante grasse (Succulente), è in egual misura un oggetto di design e una vera e propria replica dei tipici vasetti di piccole piantine grasse che tutti noi prima o poi abbiamo avuto sulla scrivania di casa o in ufficio. La particolarità del set LEGO Icons #10309 Piante Grasse è che include gli elementi LEGO per costruire ben 9 diverse piante grasse, tutte riproduzioni di vere piante grasse e ciascuno inserita nel proprio, piccolo vaso costruibile. Non è tutto però: come nel caso del precedente set LEGO Icons #10281 "Albero Bonsai" (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), sarà possibile disporre le piante le une rispetto alle altre come più ci piacerà, semplicemente unendo fra loro i singoli vasi del nuovo set LEGO Botanical grazie ad alcuni elementi LEGO Technic opportunamente aggiunti al set. Una volta assemblati i 771 pezzi che compongono il set, il modello risultante dall'unione dei 9 vasetti avrà dimensioni pari a 13 cm di lunghezza, 17 cm di altezza e 17 cm di larghezza. E ancora: le istruzioni per costruire le 9 piantine sono state divise in tre, distinti manuali di istruzioni, in modo che amici e familiari possano scegliere quale pianta costruire e realizzarla insieme per una esperienza di costruzione condivisa.

LEGO #40460 “Rose” | € 12,99 su lego.com

Questo set facile da assemblare contiene i 120 pezzi necessari per costruire 2 rose (fiori) rosse, complete di foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con il set #40461 Tulipani si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori.

LEGO #40461 “Tulipani” | € 9,99 su lego.com

Il set facile, davvero molto facile da costruire, include i 111 pezzi con i quali si possono realizzare 3 fiori: uno bianco, uno viola e uno giallo. Tutti e tre i fiori sono completi di foglie di un bel verde brillante, a simboleggiare la nuova vita primaverile. Grazie agli steli regolabili in lunghezza, possono essere esposti nella maggior parte dei vasi. Il set può anche essere combinato con il set LEGO #40460 Rose e con il set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori.

LEGO #40524 Girasoli | € 12,99 su lego.com

Questo set facile da assemblare contiene i 191 pezzi necessari per costruire 2 girasoli (fiori), completi di foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con i set LEGO #40460 Rose e LEGO #40461 Tulipani, si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 “Bouquet di fiori” della linea LEGO Botanical. La costruzione, inevitabilmente ripetitiva (il fiore del girasole ha tantissimi petali) è resa molto particolare dall’utilizzo dell’elemento che normalmente costituisce la parte terminale della pagaia per le Minifigure, la quale riproduce perfettamente il particolare aspetto dei petali del fiore di girasole. Una felicissima intuizione del Designer senza ombra di dubbio.

LEGO #40646 Narcisi | € 12,99 su lego.com

Questo set facile da assemblare contiene i 216 pezzi necessari per costruire 4 Narcisi, 2 fiori gialli e i 2 fiori bianchi. Le foglie posizionabili consentono di personalizzare facilmente i fiori in mattoncini. I Narcisi possono essere combinati con altri set di fiori LEGO, come le Rose (#40460), i Tulipani (40461) o i Girasoli (40524). Tutti questi set si possono ovviamente aggiungere ai bouquet in mattoncini del set LEGO Icons #10280 Bouquet di fiori e LEGO Icons #10313 Bouquet fiori selvatici della linea LEGO Botanical.

Amanti dell’adrenalina su pista? Ecco il regalo ideale!

LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3 | € 359,99 anzichè € 449,99 su lego.com

Ultima nata della serie Ultimate Car Concept LEGO Technic, il set riproduce tutti i dettagli della fantastica Ferrari Daytona SP3. Tra le caratteristiche del set troviamo lo sterzo funzionante, il cambio sequenziale a 8 rapporti con palette al volante, il motore V12 con pistoni mobili, tettuccio rimovibile (come nell'auto vera), ammortizzatori e portiere con apertura ad ala di cigno. Cofano anteriore e vano motore sono anch'essi apribili. Il set è completamente privo di adesivi: tutti i pezzi con elementi grafici sono stampati. I cerchioni sono stati realizzati appositamente per questo set e gli pneumatici recano un battistrada dal design rinnovato e spettacolare.

LEGO Technic #42130 BMW M 1000 RR | € 249,99 su lego.com

Il set riproduce la BMW M 1000 RR, che ha conquistato il cuore degli appassionati di moto e di sport motoristici. La scala 1:5 scelta per riprodurre il modello di punta della gamma BMW Motorrad è una novità per il mondo dei set LEGO Technic. Grazie alle sue caratteristiche autentiche, il modello presenta lo stesso aspetto e gli stessi movimenti della motocicletta reale: cambio funzionante a 3 velocità (+ folle), sterzo anch’esso funzionante, le sospensioni anteriori e posteriori realistiche, trasmissione a catena e motore a 4 pistoni in linea. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

LEGO Icons #10304 Chevrolet Camaro Z28 | € 135,99 anziché € 169,99 su lego.com

Dopo l'introduzione dello sterzo funzionante e del kit di accessori costruibili che abbiamo visto nel set della Ford Mustang e l'idea di permettere agli appassionati di scegliere quale delle due versioni di auto costruire (Turbo "Whale-Tale" o Targa) con il set della Porsche 911, con questo nuovo set LEGO Icons #10304 Chevrolet Camaro Z/28 le opzioni tra cui scegliere aumentano ancora: combinando le tre diverse possibili colorazioni delle "strisce da corsa" e le due diverse versioni di carrozzeria, hard top o cabrio, sarà possibile costruire fino a 6 diverse versioni del modello. Proprio come nell'auto reale, sarà possibile scegliere se esporre il modello con le luci anteriori esposte oppure nascoste dietro la griglia frontale. E non è tutto. Il LEGO Designer Sven Franic ha voluto inserire nel modello una sorta di easter egg: come da tradizione dell'epoca (finne anni '60), appesi allo specchietto retrovisore interno trovano posto gli iconici dadi di peluche che tanto spesso abbiamo visto in film e serie TV posizionati proprio in quel modo nelle auto dei protagonisti.

Appassionati di viaggi? Ecco i regali che fanno per voi!

LEGO Art #31208 Hokusai – La Grande Onda | € 99,99 su lego.com

La xilografia in stile ukiyo-e "Una grande onda al largo di Kanagawa" del Maestro Katsushika Hokusai va ad aggiungersi alla linea LEGO Art. Universalmente conosciuta come "La Grande Onda", l'opera riproduce il Monte FUJI (la montagna simbolo del Giappone) sullo sfondo, con una grande onda in primo piano che investe un gruppo di piccole imbarcazioni in balìa di una tempesta. Proprio come tutti i set precedentemente aggiunti alla linea LEGO Art, il set è pensato per essere un pregiato elemento da esposizione, progettato non solo per essere una costruzione rilassante e interessante, ma anche per aggiungere un tocco di stile alla nostra casa o al nostro ufficio, dal momento che riproduce una delle opere d'arte più influenti di tutti i tempi. Anche per questo nuovo set, sarà disponibile un podcast e una colonna sonora appositamente creati per essere ascoltati durante la costruzione per conoscere particolari e dettagli dell'opera originale e per entrare nel giusto mood durante la costruzione stessa.

LEGO Ideas #21338 Baita (A-Frame) | € 179,99 su lego.com

Il modello costruibile e da esposizione del set LEGO Ideas #21338 Baita è dotato dell'iconico tetto spiovente che si può staccare facilmente per consentire l'accesso agli spazi abitativi, a propria volta ricchi di particolari. Al piano superiore possiamo trovare la camera da letto, mentre trovano posto al piano inferiore il soggiorno, lo studio e la piccola cucina a vista. All'esterno dell'edificio troviamo una terrazza con gradini che conducono all'aria aperta e una legnaia. Tutti gli ambienti sono ricchi di dettagli e di accessori, in modo da riprodurre l'ambientazione tipicamente accogliente di questi edifici pensati e costruiti per staccare la spina dalla frenesia delle vita quotidiana. Il set include anche i modelli costruibili di 3 alberi con il fogliamo di diversi colori che possono essere sia connessi alla baita che connessi tra loro a formare un'isola (nel caso in cui si voglia esporre il modello in un contesto lacustre) e una canoa con i relativi accessori. Incluse nel set troviamo 4 minifigure complete di accessori e ben 11 animali LEGO, inclusi un uccellino rosso e uno blu, una rana, una lontra, uno scoiattolo e 2 falene.

LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo | € 229,99 su lego.com

Qual è il prossimo viaggio che avete in mente? Per le coppie che amano avventurarsi nei quattro angoli della terra, questo grande set composto da 2.585 pezzi, riproduce uno splendido Mappamondo in mattoncini. La particolarità: il globo terrestre può ruotare davvero sul proprio asse.

LEGO Art #31203 Mappa del mondo (Planisfero) | € 249,99 su lego.com

Il nuovo planisfero in forma di LEGO Art può essere realizzata in 3 versioni in base alla nazione di residenza di chi lo costruisce: la classica versione con Europa e continente africano al centro, continente americano al centro oppure ancora Asia e Australia al centro. Il set include anche elementi per realizzare dei pin da posizionare sulla mappa in corrispondenza dei luoghi già visitati dal costruttore o ancora da visitare. Anche la disposizione degli oceani è personalizzabile con la mappatura batimetrica degli oceani stessi.

LEGO Icons #10297 Boutique Hotel | € 229,99 su lego.com

Grazie a questo set potrete finalmente costruire il vostro hotel ideale. Con i suoi 3.066 pezzi, il modello è ideale per scoprire tutte le avventure che hanno luogo al suo elegante interno. Un tributo all'architettura europea di fine secolo, ideale per immaginare il prossimo viaggio insieme.

Amanti del grande schermo? Regali semplicemente perfetti!

LEGO Speed Champions #76912 Fast & Furious Dodge Charger R/T 1970 | € 24,99 su lego.com

Il set riproduce fedelmente le linee dell'iconica muscle car, protagonista di tanti film del franchise di Fast & Furious insieme al suo pilota e proprietario Dominic "Dom" Toretto. Progettato per offrire un'ottima esperienza di costruzione e per diventare parte integrante di qualunque collezione di set LEGO Speed Champions, oltre ovviamente che per essere utilizzata per giocare a 100 ottani! Il modello costruibile con il set è ricco di dettagli che vanno dai coprimozzi argentati alla ciclopica presa d'aria sul cofano. Il set include anche la minifigure di Dominic "Dom" Toretto, rendendola ancora di più un oggetto da collezione per gli appassionati di auto e per i fan dei film d'azione.

LEGO Speed Champions #76917 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) | € 24,99 su lego.com

Guida rigorosamente a destra come tutte le auto giapponesi d'importazione che erano le preferite di Brian, passaruota posteriori stampati per dare continuità alla livrea "racing stripes" della vettura originale vista nel film, cerchi a 6 razze progettati e stampati appositamente per questo set e "luci neon" sotto la scocca come piaceva avere a Brian (purtroppo si tratta di semplici elementi trasparenti coloro acqua e non di elementi luminosi, ma bastano a rendere l'idea. Chicca finale: il set include la minifigure di Brian O'Conner/Paul Walker. Indossa la sua tipica t-shirt bianca (e quindi le braccia della minifigure sono "stampate a metà", con l'avambraccio scoperto e con "la pelle" a vista. Per tutti gli amanti della serie e di Paul Walker è assolutamente un must to have!

LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito | € 89,99 su lego.com

Se condividete la stessa passione per il cinema, questo è il set che proprio fa per voi. I suoi 590 pezzi per riproducono in mattoncini LEGO l’iconico Guanto dell’Infinito indossato da Thanos (presente nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Marvel Studios. Lasciate che l’energia delle gemme dell’infinito avvolga il vostro amore ma attenti… non schioccate le dita!

LEGO Ideas #21330 Mamma ho perso l’aereo | € 299,99 su zavvi.it

Il set riproduce la casa dei McCallister: piena di dettagli immediatamente riconoscibili e di caratteristiche con cui ricreare scene esilaranti. C’è tutto il necessario per inscenare la finta festa di Natale di Kevin, una fornace nel seminterrato con un mattoncino luminoso LEGO, la funzione rilascia ferro da stiro, barattoli di vernice oscillanti, scaffali pieghevoli, il cavo d’acciaio che va dalla soffitta alla casa sull’albero e altro ancora.

LEGO Ideas #21331 Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone | € 69,99 su lego.com

Il set è composto da 1.125 mattoncini e comprende dettagli nascosti, extra divertenti e quattro personaggi: una nuova versione della Minifigure di Sonic e i personaggi costruibili di Crabmeat, di Moto Bug e del Dr. Eggman (completo di Rubino Fantasma)! Sono incluse anche le versioni costruibili di Egg Robot e di alcune delle più note Item Box del videogioco, oltre ad un meccanismo LEGO Technic all’interno del modulo della molla per lanciare in aria Sonic e gli altri personaggi.

LEGO Ideas #21326 Winnie the Pooh | € 99,99 su lego.com

Il set, una volta costruito, rappresenta l’iconica e grande quercia, completa di alveari e api che è la casa di Pooh. La casa può essere aperta per svelare tutta una serie di mobili e oggetti unici, come l’orologio “Pooh-coo”, la scatola dei “bastoncini di Pooh”, il medaglione di Tigro e, naturalmente, tanti vasi di miele – sia pieni che vuoti!

LEGO Star Wars #75304 Casco di Darth Vader | € 79,99 su lego.com

Il set da collezione che riproduce in mattoncini l’iconico casco di Darth Vader in un modello da collezione, è adatto per sorprendere tutti gli amanti del “lato oscuro”. Il set è composto da 834 pezzi, perfetto da esporre sia in casa che in ufficio.

L’amore in tutte le sue forme e colori

LEGO #40516 Ognuno è meraviglioso | € 34,99 su lego.com

L’amore si sa, ha diverse forme e colori, proprio come questo set, progettato per celebrare questo sentimento in tutte le sue bellissime sfumature. Un set di 346 pezzi ispirato all’iconica Freedom Flag che presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno.

LEGO #40522 Piccioncini di San Valentino

Il romantico set Piccioncini di San Valentino include i modelli costruibili di due piccioncini posati su una panchina decorata con cuori e fiori rosa, il tutto sormontato da un grande cuore rosso, anch’esso costruibile.

LEGO #40638 Cuore ornamentale

Una volta costruito e personalizzato, il cuore può essere usato per decorare la casa o l’ufficio. Il set contiene 254 pezzi, tra cui un anello per appendere il cuore e accessori extra per personalizzarlo. Le istruzioni per la costruzione e la confezione includono le immagini di solo due delle infinite possibilità di personalizzazione, giusto e solo per ispirare le attività di decorazione. Una volta costruito, il cuore (compreso l’anello per appenderlo) misura 19 cm di altezza e 20 cm di larghezza.

Insomma, per San Valentino 2023 non vi resta che scegliere il modo per sorprendere chi amate: il vostro regalo firmato LEGO sarà l’idea giusta per costruire insieme nuovi ricordi e momenti magici, mattoncino dopo mattoncino.