I migliori SSD da acquistare prima che aumentino i prezzi

Se siete soliti tenervi aggiornati sul mondo tecnologico e hardware, probabilmente avrete capito che acquistare oggi un nuovo SSD potrebbe essere una scelta saggia, dal momento che i prezzi di quest’ultimi sembrano destinati ad aumentare a causa del mining. Ebbene sì, se finora il fenomeno delle criptovalute ha coinvolto solo le schede video, adesso potrebbe interessare anche gli SSD, dato che la crypto Chia, il cui funzionamento si basa nello sfruttare lo spazio di storage, sta acquisendo una certa importanza, motivo per cui andremo a riportare in questo articolo i migliori SSD che vale la pena acquistare prima di un probabile aumento di prezzi.

Tra quelli che meritano di essere presi in considerazione vi è il Samsung 980 Pro, uno dei migliori SSD da interno acquistabili oggi sul mercato. Disponibile da un minimo di 250GB fino ad un massimo di 2TB, si tratta di un modello la cui connessione avviene tramite PCIe NVMe M.2, ovvero la tecnologia che offre ad oggi le migliori prestazioni, con velocità 4 volte superiori rispetto a quelle di un normale SSD che, a sua volta, è 4 volte superiore rispetto ad un hard disk tradizionale.

Se il vostro PC non dispone del supporto PCIe NVMe M.2, allora potrebbe essere il caso di prendere in considerazione un modello SATA 3 che, nonostante non raggiunga le prestazioni di un NVMe M.2, riesce a fare la differenza, riducendo il tempo necessario per l’avvio di programmi. A tal proposito, il Samsung 860 Pro è uno dei migliori, soprattutto per coloro che necessitano di una grande capacità di archiviazione, dato che questo specifico modello viene prodotto anche con 4TB di memoria.

Infine, se preferite una soluzione portatile, uno degli SSD che vi assicurerà prestazioni all’avanguardia è il Samsung X5, disponibile in tagli da 500GB, 1TB e 2TB. Oltre alle prestazioni degne di nota, assicurate dalla tecnologia Thunderbolt 3, vale la pena sottolineare la robustezza e la crittografia AES a 256 bit, che mantiene al sicuro i vostri dati.

Detto questo, se sentite la necessità di un aumentare il vostro spazio di archiviazione, ribadiamo che questo potrebbe essere il momento migliore per comprare un nuovo SSD, nonostante potrebbero non esserci offerte interessanti, ma nulla in confronto a se il mercato reagirà come accaduto con le schede video, aumentando i prezzi fino a soglie assurde. Ciò detto, in calce abbiamo riportato alcuni dei migliori SSD, ma per scoprire tutte le soluzioni vi invitiamo a visitare la pagina su Amazon. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!