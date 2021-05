I migliori videogiochi sportivi in super sconto su Eneba!

Siete alla ricerca di qualche titolo sportivo con cui riempire queste prime giornate di maggio? A venire in vostro soccorso è fortunatamente il sempre affidabile e conveniente Eneba, con il noto store che ha deciso di mettere in questi giorni in forte sconto numerosi titoli sportivi e non solo.

Tra i videogiochi in sconto possiamo trovare veramente di tutto, con FIFA 21 a prendersi immancabilmente la parte da leone. Il titolo di EA è infatti disponibile in super sconto sia per PC che per Xbox One – Xbox Series X\S, essendo acquistabile a rispettivamente soli 20,85€ e 19,39€. Molto ghiotto anche lo sconto sul recentissimo MotoGP 21, che può fin da ora essere vostro grazie a Eneba a soli 21,53 euro.

I titoli sportivi su Eneba in forte sconto sono però anche molti altri e potete trovare la nostra personale selezione qui sotto. Il nostro consiglio è come sempre quello di fare in fretta: non è infatti chiaro fino a quando tali offerte resteranno valide su Eneba.

» Clicca qui per tutti i titoli sportivi in sconto su Eneba «

La nostra selezione di offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!