Dopo due giorni pieni di offerte, si è conclusa un’altra edizione del Prime Day. Quella di quest’anno ha visto il ritorno delle tanto ambite schede video, il che è davvero clamoroso se consideriamo il momento buio che sta coinvolgendo ancora oggi questo settore. Non sono mancate ottime offerte anche per quello che concerne il settore audio e video, con tantissime proposte di cuffie wireless, auricolari e Smart TV proposte a prezzi mai visti prima.

Se siete curiosi di sapere cosa hanno acquistato i lettori di Tom’s Hardware, allora non cambiate pagina perché in calce abbiamo riportato i 5 prodotti più acquistati da voi negli ultimi due giorni. Vi anticipiamo che gli acquisti sono stati davvero tanti e molto variegati, ma non è una sorpresa, visto che l’ultima edizione del Prime Day di Amazon ha offerto la possibilità di acquistare merce di vario genere a prezzi veramente interessanti, come detto pocanzi.

Ad ogni modo, la sorpresa più grande di questo Prime Day è stata forse la possibilità di acquistare una serie di schede video a prezzi ragionevoli, il che non succedeva ormai da un bel po’ di tempo. Ciò ha permesso a tantissimi di voi di aggiornare finalmente il PC con una scheda video di ultima generazione e, infatti, nella lista dei prodotti più acquistati ne troviamo una. Siamo sicuri che non vedete l’ora di scoprire cosa hanno acquistato i lettori di Tom’s Hardware, quindi passiamo subito alla seconda parte di questo articolo, ricordandovi comunque di continuare a seguire le nostre pubblicazioni relative alle offerte, perché spesso e volentieri i migliori affari si fanno anche dopo eventi come il Prime Day.

Sennheiser HD 450SE

Tantissimi lettori di Tom’s Hardware hanno acquistato le Sennheiser HD 450SE e ciò non dovrebbe sorprendere dato che Amazon le ha proposte a un prezzo stracciato. Inoltre, parliamo di cuffie Bluetooth di ottima qualità, tra le migliori della categoria, pertanto non vi erano motivi per non cogliere al volo l’occasione che si è presentata. Vi ricordiamo che le Sennheiser HD 450SE, oltre a vantare driver dinamici, che assicurano un audio sempre pulito e chiaro, dispongono della cancellazione attiva del rumore, che rende il suono ancora più accattivante, in quanto va a diminuire i rumori ambientali. Oltre al prezzo vantaggioso, a spingere ad acquistare in massa questo modello è stato merito dell’autonomia che, con un uso moderato, può arrivare a 30 ore. Ultimo ma non meno importante il comfort, che fa sì che le HD 450SE siano delle perfette compagne di viaggio.

Echo Show 5

I dispositivi Echo sono sempre rientrati tra i prodotti più acquistati durante il Prime Day e ciò è avvenuto anche in quest’ultima edizione. In particolare, i lettori di Tom’s Hardware si sono prodigati sull’Echo Show 5 di seconda generazione, ossia l’assistente vocale di Amazon dotato di schermo. Anche in questo caso il prezzo l’ha fatta da padrone, poiché l’Echo Show 5, e non solo, è stato proposto al miglior prezzo di sempre. La peculiarità di questo assistente vocale, come detto, è la presenza dello schermo, che permette di sfruttare appieno le capacità di Alexa, oltre che guardare film e serie TV su Prime Video, Netflix e su altri servizi di streaming.

Swiffer Duster Piumini

I lettori di Tom’s Hardware hanno colto al volo non solo le offerte riservate ai prodotti tech, ma anche a quelle relative alla pulizia della casa. A tal riguardo, la maggior parte ha fatto scorte di piumini Swiffer Duster, tra i più efficienti nel catturare e bloccare la polvere appena raccolta. Quest’ultima viene tolta dalle superfici attraverso le migliaia fibre flessibili presenti in ogni piumino che, rispetto a un panno tradizionale, permettono di rimuovere lo sporco con una singola passata e, soprattutto, di non spostarlo da una zona all’altra, evitando così il rischio di pulire da una parte e sporcare dall’altra.

Fire TV Stick 4K

Come detto pocanzi, i dispositivi Amazon sono stati anche in questa edizione del Prime Day tra i più venduti e, oltre all’Echo Show 5, i lettori di Tom’s Hardware non si sono fatti sfuggire la Fire TV Stick 4K, che è stata proposta dal colosso dell’e-commerce a un prezzo veramente irrisorio. Ciò ha permesso a tantissime persone di migliorare la parte smart del proprio televisore, soprattutto per chi ancora non si è deciso ad acquistare un TV di ultima generazione con pannello 4K e con supporti come HDR e via discorrendo. Vi ricordiamo, infatti, che con una Fire TV Stick potrete accedere a una vasta gamma di contenuti online, a partire dai servizi di streaming come Prime Video fino ad arrivare alle tantissime app dello store Amazon.

MSI GeForce RTX 3080 Ti

Le schede video, come anticipato nell’introduzione, sono state forse la sorpresa più grande di questo Prime Day e, come era prevedibile, sono andare a ruba. Molti dei nostri lettori sono riusciti ad accaparrarsi la MSI GeForce RTX 3080 Ti che, allo stato attuale, è una delle schede grafiche più consigliate per chi intende giocare ad altissime risoluzioni, con dettagli alti ed elevati framerate. Questa versione personalizzata di MSI vanta una piastra posteriore in alluminio spazzolato che, oltre a migliorare il raffreddamento della scheda, rinforza la sua struttura, evitando così strani cedimenti o flessioni.

