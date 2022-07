Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento o calzature perfetti per il periodo estivo e a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo alla promozione in corso su eBay, che mette a vostra disposizione tantissimi prodotti che potrete acquistare con addirittura un doppio sconto. Non solo avrete la possibilità di decidere tra maglie, infradito e molto altro in sconto già fino al 20% ma con un semplice coupon potrete ottenere anche un’ulteriore sconto del 20% extra, entro il 31 luglio!

Per usufruire del coupon vi basterà mettere i vostri acquisti all’interno del carrello, arrivare alla fase di checkout e copiare e incollare il codice SALDIESTATE22 nell’apposita casella, subito prima del pagamento. In questo modo il totale diminuirà in automatico, assicurandovi il massimo del risparmio su una spesa minima di 15€. Trattandosi di un’offerta particolarmente valida, vi consigliamo di acquistare quanti più capi preferite il prima possibile, fintanto che i prezzi sono così bassi!

Come vi abbiamo anticipato, le proposte sono davvero moltissime e tutte diverse per tipologia e budget. Lo store, inoltre, ha deciso di creare delle interessanti sottocategorie per semplificare la vostra ricerca, a partire dalle classiche moda uomo e moda donna per poi passare all’interessante sezione vacanza al mare! Tra le offerte più valide e con il miglior rapporto qualità/prezzo, però, ci sono indubbiamente i fantastici sandali Havaianas Luna nella colorazione nera, disponibili a soli 20,16€ invece di 30,24€ dopo aver applicato il coupon.

Si tratta di uno dei modelli più venduti dal brand negli ultimi anni, in quanto si tratta di calzature con tutti i vantaggi delle infradito di gomma ai quali sono stati aggiunti un cinturino sul tallone per una vestibilità ancora più confortevole e una comoda fascetta ovale al centro. Questo non solo le rende perfette per la quotidianità ma conferisce al modello Luna un design estremamente raffinato ed estremamente elegante sia per il mare, sia per la città!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon SALDIESTATE22 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Termini e condizioni

Codice: SALDIESTATE22

Valore Coupon: 20 %

% Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max per utente: 2

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Inizio: 13 luglio 2022 ore 9:00

2022 ore 9:00 Fine: 31 luglio 2022 ore 23:59

2022 ore 23:59 Coupon valido solo sulle categorie e venditori presenti sulla pagina di cui abbiamo aggiunto il link.

Questa offerta è rivolta solo agli utenti di almeno 18 anni .

. Il codice del buono sconto, la data di scadenza, lo sconto e, se applicabili, il prezzo di acquisto minimo e lo sconto massimo sono indicati ne Il mio eBay su eBay.it e/o nelle comunicazioni ufficiali che ricevi da eBay e/o che puoi trovare sul sito.

Il buono sconto è valido dalla data di ricevimento , o dalla differente data di inizio indicata, sino alla data di scadenza, a meno che non venga annullato prima in conformità ai termini e alle condizioni.

, o dalla differente data di inizio indicata, sino alla data di scadenza, a meno che non venga annullato prima in conformità ai termini e alle condizioni. Il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se utilizzi il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all’importo del buono sconto, perderai la differenza.

Il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto

Il buono sconto non ha alcun valore monetario , non è trasferibile e non può essere inoltrato ad altri.

, non è trasferibile e non può essere inoltrato ad altri. Il buono sconto è nullo nei casi in cui il suo utilizzo sia proibito.

Se hai diritto a ricevere un rimborso, nell’importo non sarà incluso il buono sconto o il suo valore. Riceverai solo l’importo che hai pagato.

