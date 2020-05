IBS: le offerte eBook del mese a partire da 1,99€

Amanti degli eBook, se siete alla ricerca di un nuovo titolo da leggere questa è la news che fa al caso vostro! Vi segnaliamo infatti l’arrivo delle nuove offerte IBS, disponibili sullo store fino al prossimo 31 maggio 2020, con un vasto numero di titoli eBook da acquistare a partire da 1,99€.

I libri in formato digitale continuano ad essere una valida alternativa a quelli cartacei, sia per la praticità dei device di lettura, che per la possibilità di portare un variegato catalogo di titoli in qualsiasi nostro spostamento. Soprattutto adesso, con l’estate alle porte sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questa imperdibile le opportunità!

Visto che la scelta di un libro è una cosa strettamente personale, noi di Tom’s vi veniamo incontro ed abbiamo pensato di riportarvi i vari generi dei libri in offerta su IBS, in modo da potervi aiutare nella scelta dell’eBook in corda con le vostre passioni, ma ricordatevi che avete tempo fino al 31 maggio 2020 per poter usufruire di queste promozioni. Se non volete perdervi nessun titolo della promozione, vi consigliamo di visitare la pagina dell’offerta direttamente sullo store IBS, e già che ci siamo, vogliamo ricordarvi che potete usufruire dei coupon sconto esclusivi per voi lettori da applicare su DVD, Blu-ray, dischi, videogiochi, giocattoli e gadget. Grazie a queste offerte sarete in grado di trovare sicuramente il giusto compagno di relax, in grado di soddisfare la vostra passione per la lettura!

Gli eBook per generi

