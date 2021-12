Idea regalo Aliexpress! Penna Xiaomi per stampare in 3D a meno di 15€!

Se state cercando delle interessanti idee regalo per l’imminente Natale, questa penna Xiaomi è quello che fa per voi, soprattutto se avete bisogno di un prodotto divertente, particolare e adatto ai bambini: il prodotto, pensato per stampare interessanti creazioni in 3D, al momento è in offerta su Aliexpress, potete acquistarlo prima delle feste a soli 14,39€ invece dei soliti 24,27€!

Se articoli simili, pur essendo ottimi, sono pensati per un target più adulto anche a causa delle alte temperature a cui viene sottoposto il materiale in stampa, questo articolo Xiaomi è ideato come un vero e proprio giocattolo: pensato per far apprezzare ai più piccoli il fai da te, senza rischiare minimamente di bruciarsi.

Le accortezze e le feature della penna Xiaomi 3D sono veramente molte, in primis va assolutamente segnalata la decisione di rendere l’intero articolo resistente in tutto e per tutto al calore, evitando anche di superare temperature sicure mentre si sta lavorando e, di conseguenza, in grado di evitare che i bambini, giocando e creando in 3D, finiscano per scottarsi mani o viso; anche lo stesso design è pensato esplicitamente per rendere facilmente utilizzabile la penna Xiaomi dai più piccoli, focalizzandosi su una forma snella, impugnabile in modo rapido e con un peso di soli 40 grammi, minore rispetto alla media di prodotti simili! Per garantire il massimo divertimento, sono presenti 2 differenti livelli di velocità e soli 3 tasti, per semplificare il lavoro creativo dei più piccoli.

Inoltre, potete attaccarla alla corrente attraverso un qualsiasi adattatore con entrata USB, senza limitare il divertimento dei più piccoli, dato che possiede un cavo lungo circa 1,20 M, per permettere di giocare il più liberamente possibile. Se la vostra preoccupazione è il materiale che viene utilizzato per le creazioni 3D, sappiate che Xiaomi ha scelto la terza generazione di PLC consumabile e degradabile, che non causa problemi di nessun genere anche entrando in contatto con il cibo.

In conclusione, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo alle altre offerte Xiaomi su Aliexpress

