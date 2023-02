San Valentino si avvicina, e ancora non sapete con cosa sorprendere la vostra dolce metà? Uno dei regali più classici, nonché sempre apprezzati, sono le borse, e tra le opzioni più interessanti vi è senza dubbio la selezione proposta da Carpisa in occasione della festa degli innamorati.

Nella collezione San Valentino di Carpisa troverete infatti tantissime borse, oltre a zainetti e portafogli, perfetti per il giorno più romantico dell’anno. I modelli variano nella forma, nelle dimensioni e nei colori: che voi siate alla ricerca di una tracollina, di una shopper o di uno zainetto, troverete sicuramente l’articolo perfetto per il vostro partner! Inoltre, potrete acquistarlo usufruendo del comodo pagamento in 3 rate senza interessi con Scalapay, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Tra le proposte più interessanti vi è la romanticissima Tracollina della linea Valentina by Carpisa, disponibile a 35,95€. Realizzata in materiale sintetico e perfetta per essere abbinata a qualsiasi outfit grazie allo stile sobrio, presenta una pratica tracolla regolabile e un unico scomparto con chiusura a zip dove contenere tutti i propri oggetti. La chicca di stile è rappresentata dall’immagine frontale, che raffigura un cuore trafitto dalla freccia di Cupido e accompagnato dalla scritta “True Love”.

In alternativa, se preferite optare per un portafogli vi consigliamo il modello Tagete V2 Wallet, dal prezzo di 22,95€. L’articolo è disponibile in svariati colori e può essere abbinato ad altri prodotti della stessa linea, come lo zainetto, il portamonete e il porta carte di credito, tutti contraddistinti da un elegante motivo logato con contrasto di colore.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli disponibili sul catalogo di Carpisa dedicato a San Valentino, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprili tutti. Inoltre, vi consigliamo di concludere gli acquisti il prima possibile, dato che il 14 febbraio si avvicina e rischierete di non ricevere più i vostri ordini in tempo!

