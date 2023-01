San Valentino è sempre più vicino e voi non avete la più pallida idea di cosa regalare alla vostra dolce metà? eBay vi viene incontro con una splendida selezione interamente dedicata a gioielli, orologi e accessori da poter acquistare per il vostro partner, il tutto a prezzi davvero stracciati. Per il momento, infatti, potrete portare a casa ciò che preferite in sconto anche fino al 56%!

In questa selezione avrete la possibilità di trovare articoli di vario genere e in grado di soddisfare budget differenti: dagli orologi Sector fino a a bracciali e orecchini Morellato, le idee regalo per lui e per lei sono moltissime e tutto con il miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione, fintanto che le offerte sono ancora attive!

Tra le proposte con lo sconto maggiore, vi proponiamo l’orologio da uomo Lorenz 26123BB a marchio Sector, disponibile ad appena 119,99€ invece di 219,00€. Stiamo parlando di un modello analogico in Quarzo, con cassa da ben 43mm in acciaio inossidabile e un elegante quadrante nero a completare il tutto.

Anche il cinturino, delicato e moderno, è in acciaio inossidabile ma nella colorazione argento ed è resistente a urti e graffi. Non meno importante, questo splendido orologio sportivo, perfetto da indossare praticamente tutti i giorni, è anche impermeabile fino a 10 ATM.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

