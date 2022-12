Interrompiamo un attimo il nostro flusso dedicato agli ultimi consigli per gli acquisti relativi ai regali da mettere sotto l’albero di Natale, per segnalarvi l’apertura di un preorder davvero molto interessante, almeno per ciò che concerne la proposta di Amazon relativa agli appassionati di videogame!

Sullo store, infatti, è attualmente disponibile lo splendido Amiibo dedicato al personaggio di Sephiroth, iconico villain di Final Fantasy VII, ormai da tempo assurto al ruolo di indiscussa icona del mondo dei videogame! Il prezzo di questa statuetta? Ridicolo! Perché parliamo di appena 19,99€, con una spedizione che avverrà attorno alla prima metà del mese di gennaio, ovvero quando l’Amiibo in questione sarà disponibile sul mercato, per altro assieme a quello di un’altra (malevola) icona,ovvero Kazuya Mishima della serie Tekken.

Quello degli Amiibo è un mercato molto particolare, nato per fini prettamente ludici (saprete che gli Amiibo possono essere utilizzati per sbloccare contenuti esclusivi all’interno di moltissimi titoli Nintendo), queste statuette sono ben presto diventate un feticcio per i collezionisti, sia perché prodotte spesso in tirature molto limitate, sia perché la loro qualità è sempre molto alta, con sculpt di pregio, che riprendono appieno i colori e le caratteristiche dei personaggi dei giochi Nintendo.

Grazie a titoli come Smash Bros Ultimate, che hanno raccolto sotto la propria bandiera tantissimi personaggi diversi, alcuni provenienti anche da titoli esterni alla lineup Nintendo, gli Amiibo sono diventati un must del collezionismo per i fan Nintendo e non solo, con alcune statuette che, oggi come oggi, sono praticamente irreperibili se non a prezzi pesantemente maggiorati, talvolta anche triplicati rispetto al costo originale!

Per questo pensiamo che suggerirvi di effettuare il preorder di questa splendida statuetta dedicata al personaggio di Sephiroth sia assolutamente sensatissimo! Non solo perché l’Amiibo in questione è davvero bello e ben realizzato (la raffigurazione è splendida, ed anche la colorazione è perfettamente in linea con l’estetica classica del personaggio), ma anche e soprattutto perché, ci scommettiamo, questa statuetta diventerà un oggetto di culto tra i collezionisti, finendo ben presto per essere venduta a prezzi molto maggiorati.

A questo punto, anche se non si tratta di un prodotto che riceverete per Natale, visto il periodo, ci sentiamo di tornare a suggerirvi di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a farvi risparmiare un po’ di soldi sulle spedizioni dei vostri acquisti, vi garantirà anche consegne prioritarie e veloci. Cosa da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per molti prodotti Amazon sta già segnalando rallentamenti nelle spedizioni, o addirittura ritardi! Meglio partire prevenuti, e provare ad assicurarsi di avere i propri pacchi in tempo per la Vigilia di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo splendida action cam prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!