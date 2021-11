Il Black Friday di Acer parte subito, sconti fino al 30%!

Il Black Friday è arrivato anche sullo store ufficiale Acer e le offerte sono sorprendenti, in particolare su un notebook da gaming, il cui prezzo è così conveniente da mettere in secondo piano tutte le altre offerte. Prima di scoprire di che modello si tratta, vi informiamo che l’iniziativa di Acer non ha una data di scadenza, quindi gli sconti saranno validi fino ad esaurimento scorte. Una scelta sensata, dato che il risparmio è così alto al punto che numerosi dispositivi non avrebbero retto fino all’ultimo giorno di un’ipotetica data di scadenza.

Come detto, rimarrete entusiasti se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare un portatile da gaming ad un prezzo eccellente. Non sappiamo quante ore o giorni durerà l’offerta, ma sarete felici di sapere che l’Acer Nitro 5, in configurazione con Intel Core i7-10750H, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e una Nvidia RTX 3060 come scheda video, viene proposto a soli 999,00€, a seguito di uno sconto pari a 100€ visibile una volta aggiunto il prodotto a carrello. Raramente abbiamo visto un notebook con tali caratteristiche proposto sotto la soglia dei 1.000€, il che rende questa offerta molto vantaggiosa per chiunque fosse interessato ad una macchina portatile ma dalle prestazioni elevate.

Un’offerta stupefacente, i cui vantaggi non si limitano soltanto al prezzo, dato che il notebook in questione viene proposto senza sistema operativo. Una scelta che potrebbe sembrare un’arma a doppio taglio, ma che invece porta più vantaggi che svantaggi, dal momento che potrete scegliere, acquistare e installare il vostro sistema operativo preferito fin dalla prima accensione. Inoltre, come saprete, acquistare una licenza separatamente è molto più conveniente rispetto alle soluzioni che ne sono già provviste, ed ecco uno dei motivi che hanno permesso al produttore di proporre il suo Acer Nitro 5 a questo prezzo così irrisorio.

I componenti di questo Acer Nitro 5 vi consentiranno di giocare fluidamente alla massima risoluzione, merito anche dello schermo IPS a 144Hz. Insomma, un notebook con specifiche tecniche di tutto rispetto, i cui componenti hardware di fascia alta coinvolgono anche l’SSD e la memoria RAM, rispettivamente proposti in formato M.2 PCIe e DDR4 a 3200 mHz. Le sessioni di gioco saranno coinvolgenti grazie poi ai bordi dello schermo di soli 7 millimetri, e potrete giocare per tutto il tempo che volete senza preoccuparvi delle temperature interne, dato che Acer Nitro 5 gode di un sistema di raffreddamento avanzato a doppia ventola, ottimizzato da ben 4 sfiati e attivabile con un semplice click, che migliora del 9% le temperature rispetto alla tipica modalità automatica, che rimane ottima per usi poco intensi.

Riassumendo, parliamo di un portatile le cui prestazioni oltrepassano quelle di tantissime soluzioni dal prezzo simile, motivo per cui consigliamo di non lasciarvelo sfuggire.

