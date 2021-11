Il gioco sui Guardiani della Galassia è scontato a meno di 40€ su Amazon!

Ci siamo: il Black Friday 2021 ha finalmente avuto inizio e con lui una lunga, lunghissima carrellata di offerte su tanti, tanti prodotti. Se siete degli amanti dei videogiochi non potete ad esempio farvi scappare il divertentissimo Marvel’s Guardians of the Galaxy, ossia il videogioco sui Guardiani della Galassia. Un titolo recentissimo, che Amazon propone già a meno di 40 euro per qualsiasi piattaforma.

Si tratta, come facilmente immaginabile, di un’offerta incredibile per un gioco uscito neanche un mese fa e che nella nostra recensione abbiamo premiato così: “Marvel’s Guardians of the Galaxy è un buon gioco che riesce a catturare alla grande l’anima dei Guardiani della Galassia, regalandoci una avventura colma di battute ed emozioni”. Insomma, se amate i videogiochi e il mondo Marvel non potete farvi scappare per nessun motivo Marvel’s Guardians of the Galaxy a soli 39,99 euro sulla vostra piattaforma di gioco preferita.

