Se siete alla ricerca di un regalo sfizioso ed intrigante, che sia tecnologicamente avanzato, ma anche e soprattutto venduto ad un prezzo davvero ottimo, allora non possiamo che suggerirvi di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, relativa ad un dispositivo arrivato da pochissimo sul mercato, ma già scontato dallo store de 43%!

Stiamo parlando, come da titolo, del nuovissimo Echo Dot di 5ª generazione con orologio integrato! Un prodotto nuovo ed innovativo, creato da Amazon proprio di recente, ma già scontato dal portale in occasione del Natale, grazie ad un’offerta che ne abbassa il prezzo dagli originali 69,99€ a soli 39,99€! Insomma, un affare!

Arrivato da pochissimo sul mercato, giusto in tempo per le strenne natalizie, il nuovo Echo Dot di quinta generazione provvisto di orologio non si modifica nel suo design, sempre sferico, per seguire quello che è il nuovo form factor della gamma Echo che, partendo proprio dal classico Echo Dot 5, vede in questa nuova forma non solo un miglioramento dell’aspetto, che rende il dispositivo praticamente un oggetto di design, ma anche il miglioramento delle performance acustiche, così da offrire al meglio qualsiasi tipo di contenuto audio.

Non solo, perché questo specifico modello, caratterizzato, già da qualche anno, dalla presenza di un orologio digitale, è stato ulteriormente migliorato ed arricchito, ed è forse il dispositivo della gamma Echo che ha compiuto più passi in avanti con la sua ultima revisione.

Questa edizione, infatti include nuovi speaker, più potenti e dai bassi più profondi, ma anche un sensore touch, posto nella parte superiore del dispositivo, che permette di interagire con esso semplicemente toccandolo o sfiorandolo, di modo che sia possibile, ad esempio, mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

Anche il display frontale è stato migliorato, anzitutto con una matrice più ampia, ora da 5×21 punti, che rende la lettura più chiara e rifinita, la qual cosa è particolarmente comoda visto che, a differenza del passato, Echo Dot con orologio non si limita più a mostrare solo l’ora, ma permette anche di ottenere informazioni “a schermo” come il meteo o il nome di una canzone con relativo artista. Funzioni semplici, certo, ma comunque sfiziose, specie per l’effetto che hanno sul corpo del prodotto, che lo rende quasi retro-futuristico.

Oltre a ciò, Echo Dot è sempre e comunque compatibile con tutte le funzioni base dell’ecosistema Alexa, con la possibilità di gestire altri dispositivi Smart Home compatibili, tra cui quelli presenti anche nelle altre stanze, senza dimenticare l’organizzazione di note, liste, calendario e tante altre feature che potrete divertirvi a scoprire anche grazie all’app gratuita Alexa compatibile con iOS e Android.

