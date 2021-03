Il nuovissimo Poco X3 Pro già scontato in esclusiva su eBay!

Mentre su Amazon la tornata di offerte di Primavera sta per concludersi, è giunto il momento di dare una nuova occhiata alle occasioni degli Imperdibili di eBay che, anche oggi, includono molte interessanti occasioni su tutte le categorie di prodotti come smartphone, smart TV, elettrodomestici, elementi d’arredo per il giardino ed anche offerte relative ai dispositivi di mobilità elettrica, il tutto con sconti capaci di arrivare oltre l’80%!

Di tutte le offerte presenti, oggi vogliamo prporvi quella sullo smartphone Poco X3 Pro, che potrete acquistare in esclusiva su eBay a 199,00€, e trattandosi di un dispositivo sul mercato da pochi giorni, questa è una vera occasione da non lasciarsi sfuggire! Questo ottimo smartphone monta un processore Snapdragon 860 che, assieme a 6 GB di RAM ed i 128 GB di memoria espandibile, permettono a Poco X3 Pro di esser usato al meglio per il gaming ad alta velocità, anche lì dove sono richieste prestazioni elevate. Il monitor di Poco X3 Pro è un FHD+ DotDisplay che arriva fino ad un refresh rate di 120 Hz, e che permette movimenti fluidi anche nelle scene più movimentate, ed il suo formato da 6,67 pollici è perfetto per una ottima resa visiva dei giochi e dei contenuti multimediali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Poco X3 Pro è dotato di quattro fotocamere di cui una principale da 48 MP, una ultra wide da 8 MP, ed altre due da 2 MP per la profondità e per le macro. Inoltre in Poco X3 Pro è stata migliorata l’intelligenza artificiale che va ad ottimizzare le foto, arrivando così a fare scatti dettagliati a qualsiasi distanza, e con una modalità Notte che darà ulteriore risalto alle scene con poca luminosità.

L’impianto sonoro di Poco X3 Pro è unico nel suo genere, infatti grazie ai doppi speaker professionali posizionati alle estremità del display, anche il semplice ascoltare la musica, vedere un film o giocare diventa un’esperienza ottima, che trasporta al centro dell’azione. Inoltre Poco X3 Pro è anche dotato di una potente batteria da 5.160 mAh ad alte prestazioni che, capace di arrivare a 110 ore di autonomia, è dotata di ricarica ultra rapida da 33W, che porta al 100% in meno di 60 minuti.

Insomma, Poco X3 Pro è uno smartphone di ultima generazione, che appartiene alla fascia media ma è capace di arrivare ad ottime prestazioni in quanto a comparto fotografico ed autonomia, e che potrete acquistare a prezzo scontato su eBay in esclusiva! Vi ricordiamo però che oltre a Poco X3 Pro sono tante le offerte presenti sul portale, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Sempre parlando di eBay inoltre, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è disponibile per ancora pochi giorni il buono sconto da 10€ da utilizzare su tutti i prodotti inclusi nelle offerte Imperdibli di eBay quindi approfittatene quanto prima! Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

