Il prezzo di Oppo Find X3 Lite scende ulteriormente su eBay, ora di 170€

Ed eccoci giunti ad una nuova settimana che, sebbene per alcuni corrisponde ancora ad un periodo di ferie, per tanti altri equivale al ritorno della normalità. Ovviamente, ciò vale anche per i portali online, i quali potrebbero iniziare a mettere in atto di nuovo fantastiche tornate di offerte, anche se abbiamo visto come quest’ultime non siano mancate nemmeno durante la settimana di ferragosto. Come sempre, eBay è uno dei pionieri in tal senso, grazie alla sua sezione de “Gli Imperdibili“, nella quale sarà possibile trovare offerte di ogni tipo, con scontistiche che possono superare anche la soglia del 50%.

Una delle offerte più interessanti di oggi vede il ritorno di Oppo Find X3 Lite, uno smartphone che vi abbiamo già segnalato in altre occasioni, ma che oggi viene proposto ad un prezzo ancora più basso, ovvero 329,99€ invece di 499,99€. Come saprete, si tratta del modello meno costoso della serie Find X3 di Oppo, ma la parola Lite non significa che siamo di fronte ad un dispositivo con scarse prestazioni, anzi. All’interno infatti è presente lo Snapdragon 765G che, oltre a garantire ottime prestazioni, supporta anche il 5G.

Ad accompagnare uno dei chip Qualcomm più apprezzati ci sono 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. La qualità del display, invece, è affidata ad un pannello OLED da 6,4 pollici, con un valore PPI superiore a 400 e una frequenza di aggiornamento a 90Hz. Ottimo il comparto fotografico, il cui punto di forza si trova chiaramente nel sensore principale da 64MP con apertura F 1.7, che è capace non solo di scattare ottime foto ma anche bellissimi video ad alta risoluzione.

A conferma del fatto che la parola Lite non dovrebbe far distogliere lo sguardo da questo dispositivo, l’Oppo Find X3 Lite vanta alcune caratteristiche tipiche di un top di gamma, come la ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W di Oppo, che vi permetterà di ricaricare il dispositivo in tempi record. Pensate, saranno sufficienti 5 minuti di ricarica per avere 4 ore di funzionamento. Inoltre, vale la pena segnalare che si tratta di uno smartphone per tutte le tasche, grazie allo spessore di appena 7.9 mm.

Le offerte estive di eBay continuano quindi, ed ecco perché noi siamo sempre pronti a segnalarvi le migliori, ma per coloro che vogliono scoprire l’intera proposta del portale, il nostro consiglio è quello di visitare la sezione degli sconti al seguente indirizzo. Detto ciò, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Qualora siate alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!