L’Amazon Prime Day è un momento imperdibile dell’anno, l’occasione giusta per approfittare delle offerte migliore disponibili sullo store e cambiare elettrodomestici, prodotti tech, articoli per la cura della casa e molto altro ancora. Quest’anno abbiamo la fortuna di poter sfruttare un secondo Prime Day, quello di ottobre, valido solamente per due giorni: dall’11 al 12 ottobre, infatti, potrete usufruire di sconti da capogiro!

Amazon metterà a vostra disposizione più di 1 milione di offerte in grado di soddisfare tutte le vostre necessità, per cui è fondamentale che non vi perdiate nemmeno una singola proposta della piattaforma. Se siete interessati a risparmiare il più possibile, il nostro consiglio è di abbonarvi al servizio di Prime per ricevere i vostri acquisti nel minor tempo possibile, accedere a numerose offerte con anticipo e seguire la nostra fantastica live YouTube, in partenza alle 23:45 di questa sera! Avrete modo di scoprire istantaneamente le migliori promozioni sullo store.

Ovviamente, oltre alla live apposita, noi di Tom’s Hardware seguiremo attentamente i giorni del Prime Day, segnalandovi le migliori proposte e i prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo. Quindi se volete rimanere informati sulle promozioni più valide in assoluto, senza dover perdere tempo a cercare tra le migliaia disponibili, vi invitiamo a seguire il Prime Day con noi.

L’11 e il 12 ottobre pubblicheremo news e articoli dedicati e, per essere ancora più aggiornati, vi proporremo anche più interessanti sul nostro canale Telegram apposito! Durante il Prime Day avrete modo di risparmiare grazie alle moltissime iniziative differenti, a partire dalle offerte top che saranno attive per tutte le 48 ore dell’evento, fino alle offerte lampo della durata di 6/12 ore e ai codici sconto in quantità limitata. Dunque, non fatevene scappare nemmeno una!

In vista del Prime Day, in arrivo tra pochissime ore, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata all’evento, che vi abbiamo comodamente linkato. Inoltre, prima di sfruttare al meglio le offerte in corso e abbonarvi ad Amazon Prime gratuitamente per ben 30 giorni, vi suggeriamo nuovamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

