Il rivoluzionario LG Wing ad un prezzo mai visto su eBay!

Prosegue la nostra rassegna delle migliori offerte dai principali portali con la proposta degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie presenti sulla piattaforma, si riconferma uno dei luoghi perfetti dove effettuare acquisti a prezzo scontato, grazie alla possibilità di poter scegliere tra tantissimi prodotti disponibili, che includono ad esempio smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per console e tanti capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%! Vi ricordiamo inoltre che su eBay potrete trovare anche altre promozioni, come quella dedicata alla cucina con accessori e mobili ad ottimo prezzo e dove sarà possibile trovare tantissime idee regalo per San Valentino, quindi non dimenticate di consultarle per bene!

Spicca tra le offerte presenti quella che riguarda lo smartphone LG Wing 5G che potrà essere acquistato a 749,99€, e trattandosi di un dispositivo a dir poco rivoluzionario, lasciarselo sfuggire a questo prezzo sarebbe imperdonabile! A prima vista sembra un tradizionale smartphone, con tanto di display OLED da 6,8″, ma basta appena un gesto per far ruotare lo schermo superiore ed accedere ad un secondo display da 3,9″ che offre un numero incredibile di vantaggi facendo terminare una volta per tutte l'utilizzo dei pop-up su schermo per fare più operazioni in parallelo. A rendere ottime le prestazioni di questo smartphone ci pensa il nuovo processore Snapdragon 765 di Qualcomm realizzato per fornire il massimo in quanto a funzionalità di multitasking, e per questo sono stati affiancati 8 GB di RAM ed i 128GB di memoria interna espandibili.

Grazie alla sua particolare struttura LG Wing è in grado di stabilizzare i video in maniera eccellente trasformandosi in un vero e proprio Gimbal. Durante la registrazione tutti i comandi si spostano nel display inferiore, così da permettere di accedere ai contenuti in modo completo sullo schermo principale. Il suo comparto fotografico è dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale da 64MP, 13 MP per la grandangolare e 12MP la Gimbal, mentre per gli autoscatti viene utilizzata una fotocamera a comparsa da 32 MP. Ovviamente la particolare struttura di LG Wing porta numerosi benefici sotto tutti gli aspetti in cui viene usato uno smartphone, riesce infatti ad estendere la tastiera e rendere più comode e chiare le fasi di scrittura, le sessioni di gioco e persino le operazioni di video editing non saranno più le stesse dopo che le avrete utilizzate su questo telefono. Per quanto riguarda la sua batteria, con i suoi 4.000mAh gestisce alla perfezione le varie operazioni di multitasking andando ad ottimizzare i propri consumi in base all'utilizzo.

eBay, e per questo il nostro consiglio adesso è quello di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima! Insomma, come detto LG Wing è di sicuro uno smartphone che presenta alcune feature interessanti, che non possono esser lasciate sfuggire a questo prezzo, ma al contempo rimane solo una delle molteplici offerte del catalogo di, e per questo il nostro consiglio adesso è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili , così da poter trovare l’offerta perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiaresui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

