Il Robot da cucina KitchenAid è l’affare del giorno di eBay, 350€ in meno

Vi informiamo che su eBay è possibile ancora risparmiare fino al 70% su tantissimi prodotti e per la giornata odierna il portale ha deciso di aggiornare il catalogo delle offerte, piazzando tra le altre cose un robot da cucina il cui prezzo è stato tagliato di ben 350€! In termini di percentuali parliamo di una riduzione pari al 50%, il che rende questo prodotto per la cucina uno degli affari del giorno.

Come anticipato, la proposta riguarda un robot da cucina, in particolare la planetaria KitchenAid Artisan. Parliamo di un elettrodomestico che normalmente viene venduto a 699,90€, ma eBay lo propone ora a soli 349,90€. Sebbene allo stato attuale sia possibile trovarlo in scontato anche su altri portali, il prezzo di eBay è il più conveniente e non di poco.

Come è facile intuire, il KitchenAid Artisan sarà il vostro alleato più versatile in cucina, dal momento che vi permetterà di preparare tutto quello che vi passa per la testa. Una planetaria le cui attenzioni ai dettagli sono state riposte in ogni zona dell’elettrodomestico, come certifica la presenza di un coperchio versatore dedicato, studiato per evitare la fuoriuscita di schizzi durante l’aggiunta degli ingredienti.

La frusta, disponibile in diversi formati e inclusa nella confezione, consentirà al bordo della ciotola di rimanere sempre pulito grazie al bordo flessibile. Se invece volete dare la giusta consistenza ai vostri impasti, potrete applicare la frusta piatta, utile per amalgamare alimenti che vanno dalle patate alle glasse. Con la ciotola aggiuntiva da 3 litri potrete poi preparare un secondo impasto senza dover prima attendere che il primo venga completato. Insomma, un robot da cucina in grado di adattarsi alle vostre esigenze e costruito affinché possa durare a lungo. Un prodotto sorprendente così come l’offerta che, ovviamente, non durerà per sempre.

Le proposte di eBay sono sempre numerose, motivo per cui occorre tenere sempre gli occhi aperti per non lasciarsi sfuggire le ottime occasioni come questa, occasioni che vi ricordiamo si trovano tutte sulla pagina dedicata alle offerte di eBay. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!