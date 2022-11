Se avete bisogno di cambiare alcuni elettrodomestici in casa oppure state pensando di acquistare un nuovo smartphone super performante, vi consigliamo di non farvi scappare gli sconti del Black Friday Mediaworld. Lo store ha creato un’intera sezione dedicata agli articoli che aderiscono alla promozione con sconti fino al 42%, a vostra disposizione solo fino al 9 novembre.

Potrete acquistare praticamente qualsiasi articolo a dei prezzi più che vantaggiosi: smartphone Apple, grandi e piccoli elettrodomestici, PC portatili, console e molto altro ancora, in sconto a prezzi folli. Le proposte che potrete sfruttare sono adatte a ogni necessità e, non meno importante, anche a ogni budget. Proprio per questo motivo, tenendo presente la validità degli sconti in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti non appena ne avete la possibilità!

Tra gli articoli più imperdibili c’è indubbiamente l’Apple Watch SE GPS+Cellular da 44mm, disponibile al prezzo di 299,00€ invece di 389,00€. Un ribasso più che conveniente su questo eccezionale smartwatch, pensato per accompagnarvi al meglio durante la vostra giornata lavorativa. Grazie alle potenti funzioni di cui è dotato sa mantenervi rapidamente in contatto con colleghi e amici oltre a permettervi di vivere giornate attive, sane e sicure. In primis, si tratta del compagno di allenamento perfetto!

Si occupa di misurare quanto vi muovete ogni giorno e di registrare con precisione tutti i vostri allenamenti, anche in piscina e al mare. Inoltre, è dotato di numerosi programmi di allenamento che potrete sfruttare facilmente in base alle vostre preferenze giornaliere. Avete lasciato il telefono a casa? Con l’ Apple Watch SE GPS+Cellular non è un problema! Grazie alla connettività cellulare integrata potrete rispondere a telefonate e messaggi, ascoltare Apple Music in streaming e usare Siri in qualsiasi momento della giornata.

Anche pagare un caffè sara un gioco da ragazzi! Con Apple Pay sullo smartwatch, infatti, non solo non avrete bisogno di avere la carta con voi ma nemmeno del telefono. Da non sottovalutare anche il design elegante e il comodissimo display Retina. Il pannello di cui è dotato è oltre il 30% più ampio rispetto ai modelli Series 3: così potrete aggiungere al quadrante più informazioni e app, per averle sempre tutto sott’occhio!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

