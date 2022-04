Se cercate un operatore telefonico che vi offra affidabilità, assistenza e tanti giga al mese, oltre ai soliti minuti e SMS illimitati, allora sarete contenti di sapere che è tornata disponibile Giga 120, una delle offerte di Iliad più apprezzate. La promozione è a tempo limitato e il costo mensile sarà di 9,99€, a cui va aggiunta, solo la prima volta, la medesima cifra per l’attivazione della SIM.

Se siete soliti navigare nel vasto mondo delle offerte mobile, saprete che Iliad è tra gli operatori telefonici più convenienti. L’offerta Giga 120 rende il tutto ancora più interessante, dal momento che avrete 120 GB da usare ogni mese, molti di più rispetto a quelli della concorrenza a parità di prezzo. Iliad, inoltre, offre 7 GB ulteriori che potrete usare in roaming nei paesi europei, numerosi servizi aggiuntivi come “Mi richiami”, la segreteria telefonica e niente scatto alla risposta. È incluso persino il 5G e l’hotspot, spesso offerti a pagamento dalla concorrenza, quindi non ci sono motivi per non aderire alla promozione e passare a iliad.

Hotspot vi permetterà di condividere la vostra connessione con altri dispositivi wireless, mentre il 5G vi consentirà di connettervi a velocità elevatissime, fino a raggiungere gli 855 Mbps in download, a patto che la vostra città sia coperta dal 5G. Se così non fosse, potrete comunque navigare in 4G e 4G+, avendo pur sempre la certezza di attivare una delle offerte più vantaggiose sul mercato. Ribadiamo che Iliad è stato l’operatore che ha saputo rivoluzionare il mercato degli operatori telefonici ed è noto anche per le sue offerte che non cambiano nel tempo, quindi potrete dimenticarvi di vincoli o di costi nascosti. Segnaliamo infine che l’attivazione sarà semplice e veloce, e potrete farla direttamente dal sito ufficiale, così da ridurre velocizzare il processo di attivazione della SIM.

