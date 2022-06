Le vacanze sono ormai prossime, e siamo certi che molto di voi staranno già pensando al sole, al mare, alla montagna e, più in generale, a godersi la tanto agognata pausa estiva per divertirvi e ricaricare le energie.

Come sempre, però, le ferie sono anche un momento da immortalare, e se siete tra quelli che vogliono approfittare proprio delle vacanze per scattare foto, girare video o, più in generale, per documentare le vostre avventure in modo semplice, ma efficiente, allora state pur certi che questa offerta farà al caso vostro!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è disponibile la piccola ma funzionale action cam del brand emergente COOAU che, scontata del 25%, potrà essere vostra a soli 67,14€, contro gli 89,99€ del prezzo originale. Si tratta indubbiamente di un affare, anche e soprattutto perché è difficile, oggi come oggi, imbattersi in una action cam con risoluzione 4K venduta addirittura al di sotto dei 70 euro!

Al netto del prezzo, tuttavia, questo prodotto COOAU non è affatto da sottovalutare, ed anzi il rapporto qualità/prezzo è decisamente alto, complice l’obiettivo da 20 MP, e la possibilità di registrare video in 4K a 30 fps, oltre che di scattare foto nitide e di buona qualità.

Anche il suono è pulito ed appagante, ed anche se il microfono integrato è piccolo, il suo posizionamento e la sua qualità di cattura del suono sono tali da garantire un buon suono anche alle riprese più caotiche ed “estreme”, come quelle tipiche di chi pratica sport.

Equipaggiata con uno schermo da 2 pollici, oltre che di un comodo telecomando con cui poter controllare la cam dalla distanza, questa piccola action cam è persino resistente all’acqua, grazie alla sua custodia impermeabile realizzata in materiale robusto, che aumenta il livello di impermeabilità da 30 M a 40 M!

In grado di effettuare riprese continuativamente fino a 2 ore, questa action cam COOAU si propone come l’alleata ideale per le vostre vacanze, e visto il prezzo vantaggioso vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto, consultando la pagina amazon dedicata alla promo.

