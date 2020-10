Immortals Fenyx Rising: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 3 dicembre arriverà finalmente su Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch e Google Stadia, nonchè sulla next gen, l’attesissimo Immortals Fenyx Rising, avventura nata dallo studio dietro l’acclamato Assassin’s Creed Odyssey e che promette di portarci in un’antica Grecia colma di creature mitologiche. Un titolo decisamente promettente, che è fin da ora possibile prenotare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Come sempre, anche per Immortals Fenyx Rising è disponibile un bonus preorder, che premia chi preacquista il titolo con un piccolo ma intrigante contenuto aggiuntivo. In questo caso si tratta di una missione bonus, che prende il nome di “Una storia di fuoco e fulmini” e che racconta la storia di Elio e Fetonte.

Da non dimenticare è poi il fatto che acquistando il titolo per PS4 o Xbox One sarà possibile ricevere gratuitamente anche la versione per rispettivamente PS5 e Xbox Series X quando sarà resa disponibile.

Standard Edition

La versione migliore per tutti coloro che vogliono immergersi nel magico e intrigante mondo di Immortals Fenyx Rising spendendo il meno possibile. Con questa edizione è infatti incluso il gioco originale completo e il bonus preorder nel caso decidessimo di riservarci fin da ora l’avventura di Ubisoft.

Limited Edition

Edizione limitata di Immortals Fenyx Rising, contenente oltre all’atteso titolo anche un pacchetto di contenuti aggiuntivi, ossia il pacchetto armi benedette di Orione e le ali prismatiche. Un’ottima scelta per chi vuole cominciare questa intrigante avventura con un gradito boost.

Gold Edition

La Gold Edition è decisamente il massimo per chi è rimasto ammaliato dal mitologico Immortals Fenyx Rising e vuole assicurarsi fin da subito tutti i contenuti che saranno rilasciati per l’opera. Oltre al gioco, infatti, la Gold Edition di Immortals Fenyx Rising contiene anche il Season Pass e dei contenuti digitali aggiuntivi, come il pacchetto armi benedette di Orione, le ali prismatiche e il pacchetto personaggio Ade il dominatore dell’ombra.

