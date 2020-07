Impara di più a meno, tantissimi corsi online a partire da 10,99€

Anche se il periodo lockdown è in parte passato questo non vuol dire che alcune delle abitudini prese durante gli ultimi mesi siano da accantonare. Molti hanno approfittato di questo periodo di quarantena per ampliare i propri orizzonti e imparare qualcosa di nuovo, e in questo i corsi online di Udemy sono sicuramente stati degli ottimi alleati. Vi segnaliamo quindi che fino a domani è attiva una promozione che mette a disposizione moltissimi interessanti corsi a partire da 10,99 euro, l’ennesima occasione per ampliare il proprio bagaglio di conoscenze o approfondire argomenti su cui si è già ferrati.

Vi ricordiamo che Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

Alcuni dei migliori corsi in offerta

Contabilità Generale. Le Solide Basi per Capirla a Fondo.

Il corso parte da zero, non è quindi necessaria alcuna conoscenza specifica. Può essere al limite utile procurarsi un quaderno dedicato al corso per segnarsi alcuni punti principali in modo da non dover ogni volta tornare a riguardarsi un video precedente solo per ricordarsi un particolare. Tali punti chiave saranno indicati nella descrizione aggiuntiva di ogni lezione.

Project Management – il corso completo

Un percorso snello, chiaro, pratico per conoscere e applicare il Project Management sul lavoro. Rivolto ai Capi progetto, ai Team di progetto e anche a chi realizza progetti da solo o con poche persone. Particolarmente adatto a chi vuole avvicinarsi a questa metodologia, a chi vuole iniziare a gestire in modo strutturato i suoi progetti, a chi ha maturato esperienze sul campo e sente la necessità di consolidarle il suo approccio e le sue conoscenze.

Adobe Photoshop CC: il corso essenziale

Che siate utenti navigati di Adobe Photoshop CC, oppure completamente all’oscuro di cosa sia un’immagine composta da pixel, questo corso vi metterà in grado di diventare veri professionisti del fotoritocco, del fotomontaggio e dello sviluppo fotografico dell’immagine digitale.

Corso completo per sviluppatori web 2.0

Costruisci 25 siti web e applicazioni mobile utilizzando HTML , CSS , Javascript , PHP , Python , MySQL e molto ancora. Iscriviti al Corso completo per Sviluppatore Web 2.0 oggi e rivoluziona il tuo modo d’imparare. Acquisisci le basi fondamentali senza sforzo. Aggiorna le tue competenze. Approfondisci ora le conoscenze web più che mai. Inizia oggi a costruire app potenti e siti web che ti fanno guadagnare, e approfitta di maggiori opportunità.

Corso completo di inglese da zero!

Questo corso è PERFETTO per coloro che non hanno mai studiato inglese oppure lo vogliono ripassare in modo approfondito una volta per tutte. Non sono richieste conoscenze pregresse per affrontare il corso, attraverso un metodo efficace che consente l’apprendimento in modo semplice e naturale comprenderete l’inglese e le sue strutture grammaticali.

