Appassionati di cucina e amatori del buon cibo, adunata! Questa è infatti un’offerta che potrà facilmente fare la vostra gioia, visto che parliamo di una splendida impastatrice planetaria che, grazie ad Amazon, può essere vostra quasi a metà prezzo, ovvero con uno sconto del 42%!

Stiamo parlando della splendida Electrolux EKM4000, un’impastatrice planetaria capiente e potente, oggi svenduta da Amazon grazie ad uno sconto di ben 150 euro, che vi permetterà di aggiudicarvela al prezzo di appena 209,99€, contro i 360,00€ originariamente necessari per l’acquisto.

Si tratta indubbiamente di un affare, che tornerà utile tanto a chi ha una passione smodata, ed anche un certo know how per la cucina, tanto per gli amatori, che magari vorranno approfittarne per acquistare un elettrodomestico utile e versatile, perfetto per la preparazione di molteplici ricette.

Equipaggiata con un motore da ben 1000 W, che le permette di affrontare senza problemi qualsiasi tipo di impasto, la Electrolux EKM4000 è un’impastatrice planetaria con ben 10 differenti velocità, grazie alla quale potrete mettervi alla prova con qualsiasi tipo di preparazione e impasto, potendo agevolmente lavorare sia le creme, che gli impasti più densi e duri, come quelli integrali o ai cereali.

Fornita di un’ampia ciotola da 4,8 litri in acciaio inossidabile, è persino illuminata dall’alto con luce a led, la qual cosa è molto utile per poter tenere sotto controllo lo stato della vostra preparazione. Inoltre, a differenza di molti prodotti della concorrenza, spesso venduti anche a prezzi ben superiori, la Electrolux EKM4000 arriverà a casa vostra persino fornita di un buon numero di accessori, ovvero: una ciotola grande, una ciotola piccola da 2,9 litri, un coperchio paraschizzi, un gancio impastatore, una frusta a filo e una frusta piatta.

Insomma, un’impastatrice davvero con tutti i crismi, potente e pluriaccessoriata, che oggi può essere vostra ad un prezzo da svendita, visto il corposo sconto di 150 euro messo a disposizione da Amazon. Per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata alla promozione, così che possiate acquistare il prodotto prima che il suo prezzo torni al valore originale.

