Impastatrice Kenwood KMX750AW a 269€ nel Solo per oggi MediaWorld!

Oltre alle grandi offerte dedicate al gaming presentate ieri da Mediaworld, sullo store continuano anche le ottime occasioni del Solo per Oggi, dove vi ricordiamo, un gran numero di prodotti vengono scontati anche del 40%, ma solamente fino a mezzanotte. Grazie al vasto numero di prodotti presente nel catalogo virtuale di MediaWorld, gli articoli in offerta sono sempre tanti e spaziano fra smartphone, televisori, piccoli e grandi elettrodomestici e tanti altri oggetti tech, compresi dispositivi per la mobilità elettrica.

L’offerta che risalta maggiormente tra quelle odierne, riguarda l’impastatrice Kenwood KMX750AW che può esser acquistata a soli 269,99€ anziché ai soliti 400,00€ di listino. Questa impastatrice è composta da una struttura in metallo pressofuso che gli conferisce un design morbido ed avvolgente, adatto allo stile di qualsiasi cucina, e grazie alle sue 6 velocità di lavorazione è in grado di svolgere un gran numero di compiti. Kenwood KMX750AW monta un recipiente in acciaio inossidabile, capiente ben 5 litri, dotato sia di una impugnatura ergonomica, che di un pratico paraschizzi trasparente con tanto di apertura per l’aggiunta degli ingredienti.

Il potente motore da 1000W rende i movimenti di Kenwood KMX750AW perfetti per amalgamare e miscelare gli ingredienti una volta inseriti, ed i comandi intuitivi e chiari, ne facilitano l’utilizzo anche per i meno esperti. Incluse nella confezione sono presenti anche alcuni accessori in metallo come la frusta k, il gancio impastatore e la frusta a filo, ed inoltre è possibile aggiungere (acquistandoli separatamente) altri componenti come il tritacarne, il torchio oppure la sfogliatrice. Il corpo motore basculante rende immediata la rimozione del contenitore, ed un sistema di blocco impedisce al miscelatore di funzionare quando è in posizione alzata, per una maggiore sicurezza in cucina.

Oltre a Kenwood KMX750AW le offerte del Solo per Oggi di MediaWorld coinvolgono un gran numero di prodotti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa dello store, così da trovare quello giusto per voi. Prima di farvi perdere fra gli scaffali virtuali di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!