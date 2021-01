Impastatrice Klastein Bella Pico ad un prezzo super conveniente su eBay!

Proseguendo la nostra rassegna delle migliori offerte di oggi dei principali portali online, è ora il turno di scoprire le nuove proposte degli “Imperdibili” di eBay che, anche oggi, includono una vasta selezione di articoli che spaziano tra smartphone, smart TV piccoli e grandi elettrodomestici, notebook e tante altre promozioni relative ai capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che arrivano anche all’80%!

Tra le tante ottime offerte che si possono trovare su eBay, vogliamo proporvi quella relativa all’impastatrice Klarstein Bella Pico 2G che può esser acquistata a soli 99,99€ contro i classici 149,99€ del portale. Questa planetaria è un valido aiuto nella realizzazione di tante pietanze elaborate ed è caratterizzata dall’aspetto vintage e delicato, oltre ad essere un vero e proprio concentrato di potenza. Il suo design salvaspazio permette di riporla in appena 22cm adattandosi alla perfezione anche alle cucine moderne, il tutto mantenendo invariata la dimensione del recipiente in acciaio inox che ha una capienza di ben 5 litri.

Il motore di Klarstein Bella Pico 2G è in grado di sprigionare ben 1.200W, suddivisi in 6 livelli di potenza regolabili attraverso una speciale manopola sul braccio, permettendo quindi di lavorare qualsiasi tipologia di alimenti grazie al particolare movimento orbitale che segue i bordi del recipiente, mantenendo sempre alto il livello di pulizia della cucina grazie al pratico coperchio para spruzzi. Altra caratteristica di Klarstein Bella Pico 2G è la varietà dei suoi accessori, infatti nell’acquisto sono incluse 3 teste per il braccio oscillante utili per la mantecazione e la lavorazione di qualsiasi piatto, come quello utile per lavorare gli impasti più duri, uno per mescolare in alluminio dedicato agli alimenti di media densità ed una frusta in acciaio inox.

La planetaria Klarstein Bella Pico 2G ad un prezzo del genere è un'occasione che risulta difficile da non lasciarsi sfuggire, ma rimane comunque solo una delle tante offerte su eBay di oggi

