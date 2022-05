Se la cucina è la vostra passione e siete alla ricerca di un valido alleato per le vostre preparazioni, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in sconto un’eccellente planetaria a marchio Kenwood e con un taglio al prezzo pari al 34%!

Stiamo parlando dell’ottima Kenwood Prospero, una planetario completa e accessoriata che, dagli originali 270,00€, è oggi in sconto a soli 176,99€, con un risparmio netto di oltre 90 euro, che non sono affatto pochi considerato sia il prodotto che il suo prezzo di partenza!

Solida e sviluppata da un brand che, di certo, non ha bisogno di presentazioni nel mondo degli elettrodomestici da cucina, la Kenwood Prospero è un’impastatrice verstile ed affidabile che, anzitutto, può contare su di un potente motore da 1000 W, più che sufficienti per fronteggiare qualsiasi tipologia di preparazione, anche gli impasti più duri, realizzati magari con farine integrali o multicereali.

Al netto, dunque, di un prezzo decisamente più contenuto rispetto alla concorrenza, la Prospero è una macchina da cucina che non si risparmia, e che è più che in grado di garantire risultati ottimali in cucina. In più, grazie ai 3 diversi attacchi per gli accessori, ed alle sue 3 velocità di lavorazione, vi permetterà di venire a capo anche delle preparazioni più complesse, risultando un’assistente eccezionali sia che si tratti di panificazione che, ad esempio, di pasticceria o rosticceria.

La cosa ancor più interessante è che, anche al netto del prezzo più basso, la Kenwood Prospero arriverà a casa vostra anche con ben 3 accessori aggiuntivi che, normalmente, andrebbero acquistati stand alone, e che invece sono qui inclusi nel prezzo (scontato) proposto da Amazon. Parliamo di un frullatore in vetro da 1,2 litri, di un food processor con lame in acciaio inossidabile, e dotato di tre lame a disco, con una capienza di 1,4 litri e, infine, di un pratico spremiagrumi.

Insomma, parliamo di un prodotto non solo bellissimo, solido e funzionale, ma anche riccamente accessoriato che, venduto com’è ad appena 176,99€, rappresenta certamente un ottimo affare per la giornata di oggi, e per chiunque stia pensando di arricchire la propria cucina con un elettrodomestico di qualità.

Per questo, vi suggeriamo caldamente di completare subito l’acquisto tramite la pagina dell’offerta, invitandovi ad acquistare questa splendida planetaria fintanto che il prezzo è così basso, e fintanto che Amazon la proporrà comprensiva di accessori.

