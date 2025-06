Xiaomi 14T Pro è disponibile in offerta sul sito ufficiale Xiaomi a 519,90€ invece di 799,90€, con uno sconto del 35% più un coupon aggiuntivo di 80€ che abbassa il prezzo fino a 439,90€. Questo smartphone vi conquisterà con la sua texture unica e sofisticata in lega di alluminio ad alta resistenza e cornici ultra-sottili da 1,9mm per un'esperienza visiva coinvolgente. Progettato in collaborazione con Leica, vi permetterà di dominare la luce e sbloccare un nuovo mondo di fotografia mobile.

Vedi offerta sul sito Xiaomi

Xiaomi 14T Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi 14T Pro è perfetto per chi cerca uno smartphone premium a prezzo accessibile, ideale per fotografi appassionati e creator di contenuti. Grazie alla collaborazione con Leica e alle prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione, questo dispositivo vi permetterà di catturare immagini straordinarie in ogni momento della giornata. La qualità costruttiva in lega di alluminio 6M13 lo rende resistente e sicuro, mentre il design sofisticato con cornici ridotte a 1,9 mm offre un'esperienza visiva coinvolgente.

Tra le funzionalità spicca Cerchia e Cerca con Google, che permette di ottenere informazioni in tempo reale semplicemente cerchiando ciò che appare sullo schermo. A bordo c'è anche Google GeminiAI Interpreter, perfetto per traduzioni in tempo reale durante le conversazioni. Non mancano strumenti pensati per la produttività come AI Notes, che organizza appunti in automatico, e AI Recorder, in grado di trascrivere e riassumere registrazioni vocali. Per chi ama i contenuti multimediali, arrivano AI Subtitles, che generano sottotitoli automatici, AI Film, per trasformare semplici clip in video cinematografici, e AI Image Editing, per modificare foto in pochi tocchi con risultati professionali.

Sul sito ufficiale Xiaomi trovate Xiaomi 14T Pro a 439,90€ invece di 799,90€ con sconto del 35% e un coupon di 80€. Vi consigliamo questo acquisto per la qualità costruttiva di alto livello, le prestazioni e soprattutto per il sistema fotografico sviluppato con Leica, che vi permetterà di catturare immagini professionali anche in condizioni di luce difficili. Un'opportunità eccellente per avere tecnologia di punta a un prezzo molto vantaggioso.

