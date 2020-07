Imperdibili di eBay: tante offerte su smartphone, smartwatch e non solo!

Le super iniziative di eBay proseguono con una nuova tornata di sconti dedicata principalmente ai migliori smartphone e smartwatch del momento. Infatti, in questi giorni, troverete tantissimi dispositivi con sconti che possono arrivare fino al -56% a cui vanno aggiunti due vantaggi, vale a dire la garanzia eBay e la spedizione gratuita (da non sottovalutare al giorno d’oggi).

I prodotti promozionati sono davvero molti, ma tra questi spicca il nuovo Apple iPhone 11. Si tratta di uno smartphone con a bordo il processore Apple A13 Bionic abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB/128 di memoria interna. Lo schermo LCD di questo dispositivo ha una diagonale di 6,1 pollici con una risoluzione custom a 828 x 1792 pixel. Inoltre, sulla parte posteriore del dispositivo è presente una doppia fotocamera, mentre sul lato anteriore è presente – oltre allo schermo – una fotocamera anteriore, adatta ai selfie di gruppo e non solo. Il suo prezzo scontato di vendita è di 669,99 euro, e rappresenta una vera occasione da prendere al volo.

Con un prezzo di 349,99 euro, il Samsung Galaxy A71 diventa un vero best-buy della categoria. Questo dispositivo, anch’esso incluso nella promozione eBay, si presenta con un processore Qualcomm Snapdragon 730G accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo Android 10 e Samsung One UI). Il Galaxy A71, inoltre, possiede un display da 6,7 pollici con risoluzione in FullHD+ (1080 x 2400 pixel), adatto alla fruizione di contenuti multimediali come film e serie televisive. Chiudono la scheda tecnica, una quadrupla fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore per i selfie.

In questo articolo, insomma, troverete una selezione dei migliori prodotti compatibili con “Gli imperdibili” di eBay. Se siete interessati alla lista completa, potete consultarla al seguente indirizzo. Infine, vi consigliamo di seguirci su Telegram per non perdere nessuna novità relativa alle offerte di tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

