Imperdibili offerte Mediaworld su macchine fotografiche ed action cam!

Dopo avervi proposto quelle che solo le migliori offerte di oggi di MediaWorld in occasione del BlackFriday, vi proponiamo ora una nuova tornata di sconti disponibili tra le pagine del portale, per quella che è una nuova iniziativa che riguarda, nello specifico, gli strumenti della dedicati alla fotografia, i cui sconti raggiungono arrivano a tagliare i prezzi originali anche del 40% di sconto, con tanto di possibilità di finanziamenti a il tasso zero! Si tratta di una bella occasione per gli appassionati di fotografia e per chi ama fare riprese con la propria action cam, ben inteso che il termine ultimo per l’adesione è il 29 novembre, dopo il quale fotocamere reflex, action camera e persino videocamere digitali torneranno ai loro prezzi originali.

Molte le occasioni in sconto, per altro ottime anche per qualche regalo in vista dell’imminente arrivo del Natale, tuttavia tra le varie, ci preme segnalarvi l’offerta relativa la fotocamera Sony Alpha II, che può esser acquistata a 916,00€, ossia con uno sconto applicato di oltre 470€ dal suo prezzo di listino! In grado di compensare qualsiasi tipo di vibrazione grazie al suo stabilizzatore a 5 assi, in modo da realizzare perfetti scatti con zoom di soggetti lontani, oppure primi piani incredibilmente dettagliati, la Sony Alpha II offre un display touchscreen da 3″ in gradi di mostrare alla perfezione tutti i dettagli inquadrati con il potente obiettivo 28-70mm da 24,3 MP, che grazie al processore BionzX è in grado di ottenere scatti più naturali e con la possibilità di impostare il blocco avanzato dell’AF.

La sua struttura in lega di magnesio conferisce a Sony Alpha II il mix perfetto tra leggerezza e compattezza arrivando a pesare appena 600g! Dotata di una stabile impugnatura, con un grip ottimizzato per una presa salda e sicura, la Sony Alpha II si propone sul mercato anche con un nuovo pulsante dell’otturatore, rimodellato e riposizionato per consentire scatti più rapidi e comodi, anche in situazioni non proprio “comode”, così che si possano ridurre anche le vibrazioni della fotocamera e migliorare la posizione di scatto.

Si tratta quindi di un prodotto davvero eccelso, perfetto per i professionisti (e non solo) che, in sconto di quasi 500€, potrebbe costituire un regalo di Natale quanto mai graditissimo per qualunque appassionato! Ovviamente c’è molto di più, e le fotocamere incluse in questa promozione di MediaWorld sono davvero molte, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina relativa alla promozione sul portale, così da consultare tutti i prodotti in offerta. Infine, prima di lasciarvi alla scelta della vostra prossima fotocamera, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

