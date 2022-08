eBay ha da poco dato vita a una nuova interessante sezione, perfetta per gli amanti di abbigliamento, accessori e grandi firme. Nella categoria Imperfects, infatti, avrete la possibilità di acquistare capi di ogni genere da maglie e borse, fino a scarpe e accessori, tutti articoli considerati come nuovi ma con alcuni difetti. Potrete cercare il prodotto perfetto per voi tra oltre 100 brand disponibili, con sconti applicati fino al 60%!

Perché i capi di Imperfects di eBay sono così tanto in ribasso? Perché gli articoli di moda presenti nella sezione non soddisfano i rigorosi standard di qualità dei brand produttori e dei rivenditori, a causa di piccole imperfezioni. Non si tratta, dunque, di prodotti rovinati bensì di abbigliamento e accessori con minuscoli graffi, bottoni mancanti da poter sostituire o fili mancanti. Rimangono, dunque, un’ottima proposta per chi ha intenzione di acquistare capi di alta qualità a un prezzo conveniente e, in più, sono anche un’ottimo acquisto per chi vuole rispettare l’ambiente. Grazie a questa iniziativa, lo store si pone in maniera attiva nei confronti della salvaguardia del pianeta, dando una seconda chance anche ai capi nuovi ma “imperfetti”, senza buttarli.

Come vi abbiamo accennato nell’introduzione, le proposte a vostra disposizione sono numerosissime, in grado di soddisfare ogni preferenze. Tra gli articoli dal miglior rapporto qualità/prezzo, soprattutto se state cercando un buon orologio di marca, c’è indubbiamente il modello Dolce & Gabbana DW0289-D da donna, disponibile a soli 64,00€ invece di 215,00€.

Si tratta di un raffinatissimo prodotto realizzato in acciaio inossidabile e quarzo, con diametro della cassa di soli 27mm. Il quadrante, dalla forma rettangolare, ha un delicato fondo nero in grado di creare un meraviglioso contrasto con il cinturino argento. Gli unici difetti sono un lieve graffio sul cinturino e l’astuccio D&G originale mancante. L’orologio verrà comunque spedito in un astuccio sicuro e resistente, in cui potrete comodamente riporlo.

