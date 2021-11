Nintendo Switch OLED disponibile a soli 273,99€ da Mediaworld!

Aggiornamento 11.55: la console è tornata a prezzo di listino, di conseguenza lo sconto non è più disponibile!

Mediaworld sta scontando Nintendo Switch OLED, ossia la nuova edizione di Nintendo Switch che prevede, rispetto alla versione base, una serie di nuove funzionalità hardware, come abbiamo spiegato nella nostra recensione. La nuova console giapponese è ora disponibile a “soli” 273,99€ anziché 349,99€, ossia con ben oltre il 20% di sconto rispetto al prezzo consigliato!

Si tratta, dunque, di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando come Nintendo Switch OLED sia sbarcata sul mercato solo da poco meno di un mese e si presenta agli utenti con alcuni miglioramenti da non sottovalutare. Tra questi, vi segnaliamo la presenza di un nuovissimo pannello OLED che, rispetto alla vecchia edizione, garantisce una resa grafica notevolmente migliore con neri assoluti, colori sgargianti e colori brillanti.

Bisogna sottolineare anche uno stand migliorato che si caratterizza ora da una porta LAN, in modo tale da migliorare la connessione ad Internet. Lo spazio d’archiviazione cresce, e passa da 32 GB a 64 GB. Mentre sul lato frontale troviamo anche degli altoparlanti potenziati per un sound deciso e coinvolgente. Insomma, una serie di miglioramenti che rendono questa console più appetibile che mai, consigliata dunque per chi vuole fare il passaggio dalla Lite o per chi ancora non possiede una console del genere.

