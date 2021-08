In cerca di libri per l’estate? Su IBS li trovate con il 40% di sconto!

Se non siete ancora partiti per le vacanze, vi suggeriamo di prendere in considerazione le nuove offerte di IBS dedicate a romanzi, saggi e libri per bambini, visto che il portale ha deciso di scontarli del 40%! La riduzione di prezzo sarà valida per tutto il mese di agosto e, come anticipato, coinvolge una marea di libri, al punto che trovare quello che vi appassiona di più non sarà un problema.

Un’occasione davvero ottima per darsi alla lettura, magari in vacanza mentre si è rilassati sotto l’ombrellone. I titoli disponibili su IBS interessano sia un pubblico giovane che adulto, con il portale che vi permetterà di accedere rapidamente al vostro genere preferito grazie ad un’ottima ottimizzazione della pagina promozionale, dandovi modo di scegliere se visionare solo le narrative straniere, italiane, biografie, fantascienza o affidarsi alle proposte in rilievo.

Oltre ad una infinità di titoli, il catalogo di IBS propone opere di Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli, Bompiani, Laterza, UTET e tanti altri. Capite bene quindi che IBS è uno dei migliori posti per gli amanti della lettura e con promozioni come quella in oggetto diventa veramente difficile non prendere in considerazione uno dei tanti libri disponibili, i quali grazie allo sconto del 30%, partono da soli 3,00€, come è il caso de “Un segreto non è per sempre” di Alessia Gazzola. Sul noto portale sarà poi possibile trovare anche libri che potrebbero interessare gli amanti del calcio, come Maradona è amico mio di Marco Ciriello, che ripercorre le tappe decisive della storia di Diego.

Ciò detto, vogliamo lasciare a voi l’onore di scoprire l’intero catalogo, anche perché ognuno di noi ha gusti diversi. Ad ogni modo, consigliamo comunque di dare un’occhiata alla nostra selezione personalizzata in calce, ricordandovi infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!