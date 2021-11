In cerca di una sedia da gaming? Occhio a questo doppio sconto su Amazon!

Se siete alla ricerca di una buona sedia da gaming, vista e considerata l’affluenza di questi prodotti sul mercato e l’importanza che rivestono negli ultimi anni, sarete felici di sapere che Amazon, in occasione di questo periodo all’insegna di folli offerte, ha messo in doppio sconto una sedia da gaming comoda e dotata di accessori interessanti!

Il modello in questione, prodotto da Luckracer, dai 199,00€ richiesti in origine subisce un calo di prezzo di 50,00€, al quale va aggiunto un ulteriore sconto del 5% applicando il coupon selezionabile direttamente sulla pagina del prodotto, e visualizzabile poco al di sotto del prezzo. In sostanza, quindi, si risparmiano oltre 50,00€!

Oltre al prezzo, che è veramente ottimo, c’è una sedia da gaming caratterizzata da alcune finezze che la rendono interessante e da tenere d’occhio. Innanzitutto, essendo studiata appositamente per i videogiocatori, l’ergonomia e il design sono stati progettati considerando un utilizzo abbastanza longevo, quindi non preoccupatevi se siete soliti passare moltissime ore davanti ai vostri videogiochi preferiti. A tal proposito, in aiuto c’è l’eccezionale cuscino lombare che, se alimentato da una qualsiasi presa USB, massaggia le vostre spalle e mantiene piuttosto rilassato il vostro corpo.

Esattamente come fanno anche i braccioli e lo schienale, che possono essere sollevati o abbassati a seconda delle esigenze, per il corretto mantenimento di una postura efficace e poco dannosa per la salute. A ciò, inoltre, va aggiunto un comodissimo poggiapiedi che può essere richiamato all’occorrenza, così da stendere le proprie gambe e rilassarsi come non mai!

Tutte queste funzionalità aggiuntive, non disperate, saranno abbastanza semplici da collegare in fase di assemblaggio, poiché il kit arriva completamente munito di istruzioni ben chiare e dettagliate, in modo tale da riuscire in poco tempo a montare il tutto!

Insomma, la sedia da gaming prodotta da Luckracer è scontata del 25% +5%, comoda, ricca di funzionalità e fornita di un kit di istruzioni che riduce all’osso i tempi di assemblaggio. Un’offerta davvero imperdibile! Esattamente come quelle che non mancheremo di segnalarvi nei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!