In vacanza con Carpisa: doppio sconto 50% + 50%, ecco come ottenerlo!

Mancano pochissimi giorni all’evento del mese, il Prime Day 2021 di Amazon, fissato per il 21 e 22 giugno 2021. Nel frattempo, però, è doveroso comunicarvi quelle che sono le migliori promozioni, in particolare quelle di altri portali e-commerce come Carpisa. Infatti, vi segnaliamo che il noto brand di borse, valigerie e accessori ha inaugurato una nuova iniziativa chiamata “In vacanza con Carpisa”, che prevede un “doppio sconto del 50%”.

Per ottenere il primo dei due voucher, è necessario acquistare uno o più articoli promozionati del catalogo Carpisa. Una volta concluso un ordine con un valore minimo di 20,00€ si ottiene un codice sconto del 50%, spendibile in un secondo acquisto di almeno 50,00€, a partire dall’1 al 31 luglio 2021, inserendo nel carrello lo stesso indirizzo e-mail utilizzato in precedenza.

Come specificato, oltre al primo voucher, Carpisa eroga un secondo codice sconto, questa volta utilizzabile per un soggiorno di tre notti presso una struttura alberghiera aderente all’iniziativa (la lista completa è consultabile al seguente indirizzo). In questo caso, per ogni spesa con un valore minimo di 20,00€ si ottiene un secondo codice che avrà un valore pari al 50%, e sarà fruibile fino al 30 settembre 2021, presentando presso la struttura lo scontrino/conferma d’ordine.

Arrivati a questo punto, non ci resta altro che proporvi la nostra selezione delle migliori soluzioni Carpisa, sia per uomo che per donna, ma vi consigliamo ugualmente di consultare la pagina del portale, cosicché possiate scoprire le soluzioni che meglio si adattano alle vostre esigenze e al vostro budget.

Tuttavia, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. E, infine, non dimenticate di seguire le pagine di Tom’s Hardware Italia per i prossimi aggiornamenti legati al Prime Day 2021! Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!