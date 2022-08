Grandi, grandissime notizie per tutti gli amanti dei videogiochi e di quello che è l’universo di Harry Potter. L’attesissimo Hogwarts Legacy, che ricordiamo essere attualmente previsto per un non meglio precisato dicembre 2022, è infatti attualmente prenotabile con grandissimo sconto su Amazon. La versione PS4 del gioco, ovviamente retrocompatibile e quindi giocabile anche su PS5, può infatti ora essere acquistata a soli 47,00 euro, ossia con ben il 33% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’offerta assolutamente da non perdere, che consente di mettere le mani fin dal giorno di lancio su uno dei giochi più attesi e desiderati degli ultimi anni.

Hogwarts Legacy

In Hogwarts Legacy ci metteremo nei panni di uno studente della celeberrima scuola di stregoneria nell’800 e, come da tradizione della saga, saremo chiamati a salvare il mondo magico da un’oscura minaccia. Un’esperienza che si preannuncia straordinaria e che può essere prenotata fin da ora a un ottimo prezzo.

Per rimanere sempre sul pezzo su quelle che sono le migliori offerte, che non si esauriscono ovviamente al solo preorder di Hogwarts Legacy con oltre il 30% di sconto su Amazon, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete scovare informazioni sempre aggiornate e sul pezzo relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. I vostri occhi luccicano invece solo per il promettente Hogwarts Legacy? Potete trovarlo in super offerta seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!