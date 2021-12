Incredibile Humble Bundle: tanti giochi Batman a un super prezzo in un unico pacchetto!

Amanti di Batman e dei videogiochi a rapporto: il celebre e affidabile Humble Bundle ha appena lanciato un ricchissimo e convenientissimo pacchetto contenente i migliori giochi dedicati all’indimenticabile supereroe disponibile all’acquisto solo per i prossimi 10 giorni. La quadrilogia completa dei Batman Arkham, i tre LEGO Batman e molto altro ancora a un prezzo a dir poco imperdibile.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Batman Arkham Asylum GOTY Edition

LEGO Batman The Videogame

Aumentando l’offerta a 7,28€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Batman Arkham VR

Batman Arkham City GOTY Edition

LEGO Batman 2 DC Super Heroes

Con almeno 8,83€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Batman Arkham Knight Premium Edition

Batman Arkham Origins

LEGO Batman 3 Beyond Gotham

Acquistando l’Humble the WB Batman Collection Bundle, questo il nome completo del pacchetto, è inoltre possibile anche fare una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation, permettendoci così anche di fare del bene oltre che di portare a casa numerosi videogame a un super prezzo.

Se siete interessati a fare vostro questo ricco bundle potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è quello di fare in fretta però: l’Humble the WB Batman Collection Bundle resterà infatti disponibile all’acquisto solo per ancora pochi giorni!

» Clicca qui per acquistare l’Humble the WB Batman Collection Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

