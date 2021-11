Incredibile: PsPlus abbonamento annuale a solo 32,58 euro grazie a CDKeys, approfittane subito!

Gioite, o possessori di console PlayStation: grazie alle offerte del Black Friday 2021 potete rinnovare o abbonarvi per ben 12 mesi a soli 32,58 euro, ossia con quasi il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Ma come usufruire di tale, incredibile offerta? Semplicemente acquistando 40 euro di credito PS Store su CDKeys in super sconto e con esso acquistare direttamente dal PSN l’abbonamento annuale al PS Plus scontato a 39,99 euro.

Il noto e affidabile CDKeys propone infatti tagli da 20 euro del PS Store a soli 16,29 euro: acquistandone due, per un prezzo totale di 32,58 euro, è quindi possibile risparmiare ancor di più sul già di per se incredibile prezzo del PSN sull’abbonamento annuale al PS Plus. Non male, vero?

Pronti a risparmiare ancor di più?Vi ricordiamo allora che è possibile iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Non dimenticate di seguirci per ulteriori opportunità di risparmio legate al Black Friday 2021.

Offerte Black Friday ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!