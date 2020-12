Incredibili sconti per i prodotti più venduti nel 2020 su eBay!

Chiudiamo questo anno di offerte, con quella che è un’iniziativa particolare lanciata da eBay, infatti il noto sito ha realizzato una lista di centinaia di prodotti tra quelli più venduti nel 2020 ed ha scontato i prezzi arrivando a tagliare i prezzi anche dell’80%. Questa promozione si va ad affiancare alle offerte Imperdibili che quotidianamente è possibile trovare su eBay ed include smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, capi d’abbigliamento, e persino cialde di caffè diventando l’occasione che potrà ispirarvi per realizzare i primi acquisti dell’anno oppure i regali in occasione della Befana.

In questa gran selezione di articoli in offerta, vogliamo segnalarvi la presenza degli auricolari Xiaomi Mi true Earbuds, che potrete acquistare a 17,99€ anziché a 35,00€! Gli auricolari vengono venduti assieme alla custodia di ricarica magnetica realizzata con un particolare ed intrigante design, e caratterizzata da dimensioni particolarmente ridotte (6x4x2,5), in modo da rimanere pratica e leggera. Grazie alla sua funzione di ricarica rapida in appena 1h, permette di avere aver le Xiaomi Mi true Earbuds sempre funzionati, con un’autonomia in grado di raggiungere le 12 ore.

Le Xiaomi Mi true Earbuds sono anche dotate di riduzione del rumore ambientale intelligente DSP e la presenza di un’unità audio da 7,2mm permette che il suono sia completamente immersivo, potenziando tutte le frequenze. Grazie alla loro connessione bluetooth 5.0 riescono a mantenere un funzionamento ottimale anche a 10 metri a distanza dalla sorgente. La semplicità è la parola d’ordine per quanto riguarda gliXiaomi Mi true Earbuds perché già dopo il primo collegamento basterà estrarli dalla custodia per far si che si colleghino in automatico con i dispositivi associati. Per controllare tutte le funzioni è presente un piccolo pannello a sfioramento con cui gestire le chiamate, lo stop e il play e persino l’attivazione di Google Assistant.

Xiaomi Mi true Earbuds è prodotto molto valido che, specie a questo prezzo, rappresenta davvero un’ottima occasione per avere un dispositivo del genere dentro casa, utile per la salute e funzionale. Ciò detto, ancora una volta vi ricordiamo che le offerte Imperdibili di eBay coinvolgono un gran numero di prodotti ed il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

