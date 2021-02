Indivisible e tanti altri titoli a un super prezzo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Humble Bundle ha deciso di rallegrare questi ultimi giorni di febbraio lanciando un nuovo interessantissimo bundle, che prende il nome completo di Humble Tales of Love & Adventures Bundle.

All’interno di questo ricco pacchetto, che viene come ovviamente venduto a un prezzo irrisorio, è possibile trovare alcune apprezzatissime opere come Indivisible, Blacksad: Under the Skin e Telltale Batman. Non male no? Attenzione però: tale bundle rimarrà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 9 marzo.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Tales of Monkey Island Complete Pack

Pagando più di 6,63 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Telltale Batman Shadows Edition

Neo Cab

Half Past Fate

Reventure

Con oltre 9,93 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Blacksad: Under the Skin

HIVESWAP: Act 2

E con oltre 12,41 euro a tutto ciò si aggiunge infine

Indivisible

Acquistare tale pacchetto, oltre a riempirvi di ottimi giochi a un super prezzo, vi permetterà anche di compiere una buona azione. Parte dei ricavi del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation e Covenant House. Un ottimo modo per fare una buona azione e, al contempo, riempire la propria libreria digitale.

Se avete intenzione di fare vostro questo ricco bundle potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è come sempre quello di fare in fretta, visto che l’Humble Tales of Love & Adventures Bundle rimarrà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 9 marzo.

» Clicca qui acquistare l’Humble Tales of Love & Adventure Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!