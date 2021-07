Infinity+: 6 mesi di film e serie tv a soli 4,16€ al mese!

Vi abbiamo già offerto le migliori offerte Amazon di questa mattina dove, come avrete visto, c’è spazio per tanti ottimi prodotti per le pulizie a marchio Polti. Ebbene, ora torniamo a parlare del portale per offrirvi quella che è una nuova, e ottima, promozione relativa al servizi di film e serie Tv in streaming di Infinity+, ormai celebre piattaforma per l’intrattenimento che, grazie ad Amazon, vi permetterà una sottoscrizione semestrale ad un prezzo davvero ridicolo!

Sullo store, infatti, avrete la possibilità di acquistare un pacchetto di abbonamento al servizio della durata di 6 mesi, al prezzo imperdibile di appena 24,99€! Stiamo parlando di circa 4,16€ al mese, ovvero un prezzo in grado di competere persino con quello di Amazon Prime Video che, almeno fino ad ora, ha un costo di 3,99€ (ovvero il costo dell’abbonamento al servizio Amazon Prime)

Si tratta davvero di un’ottima occasione, specie ora che siamo alle soglie dell’estate, visto che grazie ad essa potrete godere dove e quando volete di tantissimi ottimi contenuti, siano essi film o serie tv, con tante prime visioni in esclusiva sia nel mese di luglio che in quello di agosto. Con questo abbonamento, infatti, potrete godere dei vostri contenuti preferiti attraverso qualsiasi dei player del servizio, disponibile sia tramite smart TV, che smartphone, tablet PC e prodotti come Chromecast o Amazon TV Stick. Grazie a questo cofanetto, inoltre, non avrete bisogno di inserire alcuna carta di credito o di debito, né Paypal, e i basterà semplicemente iscrivervi alla piattaforma ed utilizzare il codice di attivazione che troverete nella confezione.

Del resto, stiamo parlando di un catalogo di oltre 6.000 contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, sia in SD, che in HD e 4K (laddove disponibile), con la possibilità di poterne usufruire su ben 5 dispositivi diversi, cosa davvero rara per i servizi in streaming che, a partire da Netflix, stanno ormai limitando di molto il numero di dispositivi associabili e contemporaneamente connessi. Con Infinity+, invece, avrete la possibilità di utilizzare due dispositivi contemporaneamente con un singolo account, ed il fatto che tutto questo vi costi appena 4,16€ al mese è un qualcosa da non sottovalutare, specie se pensate che, trattandosi di un gift box acquistabile liberamente, potreste persino accaparrarvi, sempre allo stesso prezzo, un intero anno di servizio a prezzo scontato! Vi basterà, infatti, acquistare 2 box in un colpo solo, così da garantirsi la visione di 1 anno di contenuti ad un costo irrisorio!

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all'ulteriore ricerca di sconti, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

