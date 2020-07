Infinity: cofanetto con abbonamento da 12 mesi scontato del 25%!

Dopo le consuete offerte del giorno, vi segnaliamo una nuova ed interessantissima promozione rivolta a tutti gli appassionati del cinema e delle serie televisive. Amazon ha infatti deciso di scontare il cofanetto con l’abbonamento da 12 mesi di Infinity (il servizio on-demand di Mediaset), ed ora è disponibile a soli 58,99 euro anziché 79 euro.

Questo cofanetto, innanzitutto, permette di accedere a un ampio catalogo che include oltre 6.000 contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, sia in HD che in 4K (qualora il contenuto lo permette). In più, l’abbonamento consente di associare fino a cinque dispositivi differenti, concedendo solo a due persone di riprodurre i contenuti in contemporanea. Inoltre, Infinity permette a tutti i suoi clienti di scaricare le serie televisive preferite e guardarle in qualsiasi luogo e in qualunque momento, grazie alla funzione chiamata “Download&Go”.

Grazie a questo prodotto potrete quindi sfruttare il servizio offerto da Mediaset per ben 12 mesi, e successivamente decidere se sottoscrivere l’abbonamento – allegando la propria carta di credito, debito o account PayPal – oppure di acquistare un nuovo cofanetto, come questo oggetto della notizia.

L’attivazione del proprio account è piuttosto semplice, difatti è necessario seguire i pochissimi e semplicissimi passaggi descritti sul cofanetto. Lo stesso discorso è valido per tutti coloro che possedevano un prodotto del genere: vi basterà dunque riscattare il nuovo abbonamento digitando il nuovo codice nel riquadro “Hai un codice promo?”.

Insomma, la promozione dedicata al cofanetto Infinity permette a tutti gli appassionati di avere l'accesso a tantissimi contenuti ad un prezzo accessibile. Il nostro consiglio è quello di approfittarne subito perché l'offerta scade allo scoccare della mezzanotte di quest'oggi.

