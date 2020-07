Infinity: cofanetto con abbonamento da 6 mesi al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Appassionati di cinema e serie televisive siete chiamati a raccolta per un’importante iniziativa che coinvolge Infinity, uno dei maggiori servizi on-demand in Italia della Mediaset. Vi segnaliamo, infatti, una promozione di Amazon Italia che vi permetterà di ottenere 6 mesi di abbonamento a soli 24,99 euro, un prezzo sicuramente eccezionale se consideriamo quello di partenza, vale a dire 39,99 euro.

Per chi non lo sapesse, questo cofanetto consente di sfruttare il servizio per 6 mesi senza collegare alcuna carta di credito oppure account PayPal. Una volta terminato il periodo, sarà possibile scegliere di acquistare un altro cofanetto – come questo – oppure di allegare il proprio metodo di pagamento preferito per sottoscrivere un nuovo abbonamento.

L’attivazione del proprio account è abbastanza semplice, infatti vi basterà seguire i pochissimi passaggi, descritti in tutta la loro interezza nel cofanetto venduto su Amazon. In alternativa, potete anche registrarvi al seguente indirizzo!

Il catalogo di Infinity include oltre 6.000 contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, sia in HD, che in 4K. Come se non bastasse, un solo abbonamento consente di associare fino a cinque dispositivi differenti, con la possibilità di utilizzare fino a due schermi contemporaneamente. Inoltre, grazie alla funzione “Download&Go”, potrete scaricare le vostre serie televisive preferite direttamente sul vostro dispositivo e usufruirne dove e quando volete, senza l’ausilio della connessione dati.

Insomma, acquistando un cofanetto si ha la possibilità di avere a portata di mano tantissimi contenuti, anche alla massima qualità possibile, ad un prezzo decisamente contenuto. Il nostro consiglio è quello di acquistarne due, cosicché possiate sfruttare l’enorme catalogo per almeno un anno!

» Clicca qui per acquistare il cofanetto Infinity Gift in sconto su Amazon Italia «

