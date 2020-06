Infinity: cofanetto con abbonamento da 6 mesi scontato del 38%!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’ottima promozione per quanto riguarda la sottoscrizione al servizio streaming di Infinity, che vi permetterà di ottenere 6 mesi di servizio al prezzo eccezionale di soli 24,99€, invece dei canonici 39,99€. Stiamo parlando di un costo mensile di poco più di 4 euro al mese per un servizio che, per quanto poco diffuso, riesce comunque a dire la sua nell’ormai vasto panorama delle piattaforme di intrattenimento in streaming.

Grazie a questo cofanetto potrete quindi usufruire del servizio per 6 mesi, senza dover utilizzare alcuna carta di credito o di debito, né Paypal. L’attivazione dell’account è semplice e istantanea, e vi basterà seguire le istruzioni contenute nel box per poter cominciare da subito ad usufruire dell’ampio catalogo Infinity che, per altro, include oltre 6.000 contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, sia in SD, che in HD e 4K (laddove i programmi lo permettono).

E non è tutto, perché con un solo abbonamento potrete associare alla piattaforma fino a 5 dispositivi, con la possibilità di utilizzare due contemporaneamente, con anche la possibilità, grazie alla funzione “Download&Go”, di scaricare i vostri contenuti preferiti direttamente sul dispositivo per poterne poi usufruire dove e quando volete, anche senza connessione! Una volta terminato il periodo di utilizzo del box potrete decidere di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma o, qualora ne disponiate, di utilizzare un altro codice per poter estendere il vostro utilizzo. Sostanzialmente converrebbe acquistare quanto meno 2 box in un colpo solo, così da garantirsi la visione di 1 anno di contenuti ad un prezzo davvero eccezionale! Insomma, perché non approfittare dell’offerta Amazon? Con questo sconto del 38%, e con una grande esclusiva cinematografica ogni settimana, entrare nel mondo dei servizi in streaming non è mai stato così facile e conveniente!

