Inizia la Fiera della paura su Zavvi, tante offerte a tema Halloween!

Con l’avvicinarsi di Halloween, da Zavvi sono cominciate una serie di promozioni su una vasta selezione di prodotti perfettamente a tema ispirati alle maggiori icone dell’horror. Infatti sullo store, è iniziata quella che chiamano la Fiera della Paura, dove un gran numero di oggetti di merchandise provenienti da saghe horror del calibro di IT, Venerdì 13, Dracula e tanti altri, ricevono sconti da far paura!

In questa promozione, è possibile trovare gli classici bundle esclusivi realizzati da Zavvi, come ad esempio quello di Frankestein con t-shirt e tazza, oppure quello a tema Gremlins che a 39,99€ include una maglietta, un cuscino, una tazza e dei sottobicchieri, tutti quanti che rappresentano un terribile Mogwai trasformato! Altra occasione imperdibile per i fan del collezionismo è la presenza della lampada a forma di palloncino rosso ispirata dalla saga di IT, che può esser acquistata scontata a 24,99€ e con la sua semplicità è pronta ad inquietare tutti coloro che la osservano. Inoltre sono presenti numerosi cofanetti di saghe intere in particolari e terrificanti edizioni speciali, ricche di contenuti e gadget dei film, ma si possono trovare anche le versioni home video di titoli recenti come L’uomo invisibile, in vendita nella versione blu ray 4K a 27,49€!

Le promozioni della Fiera della Paura di Zavvi sono molte, super convenienti ed altrettanto variegate, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare l'occasione che si allinea con i vostri gusti.

