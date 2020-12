Inizia lo Speciale Bellezza da Unieuro!

Se siete ancora alla ricerca di ispirazioni per i vostri regali di Natale, allora lo store di Unieuro potrebbe proprio fare al caso vostro, perché il portale si è riempito di molte offerte a tema che vi permetteranno di trovare numerose idee, specie qualora siate alla ricerca di promozioni riguardanti i prodotti di bellezza! Fino al 28 dicembre, infatti, articoli come rasoi, asciugacapelli, piastre ed anche macchine per i massaggi saranno scontati fino al 45% e con tasso zero in 10 rate in caso di finanziamento. La promozione, che si chiama Speciale Bellezza, si va ad affiancare a quella già propostavi e inerente ai videogiochi lanciata giorni fa dal portale, ed entrambe sono – a nostro giudizio – ottimi punti di ispirazione per i vostri prossimi regali per Natale.

Fra i molti dispositivi inclusi nell’offerta di Unieuro, risalta la presenza del rasoio Braun BT7220 che oggi può esser acquistato a 49,00€, con uno sconto di 30€. Questo veloce ed affilato rasoio elettrico, oltre ad includere persino un Gillette Fusion5 ProGlide e numerosi accessori, vanta la possibilità di impostare tra ben 39 impostazioni di taglio ognuna ad intervalli di 0,5mm, per ottenere un’esperienza di rifinitura che si adatta a qualsiasi circostanza, sia per la barba che per i capelli.

Le potenti lame di Braun BT7220, composte in metallo dalla lunga durata, sono realizzate per tagliare i peli in modo uniforme, senza tirare o strapparli, e grazie alla tecnologia AutoSense che regola la velocità del motore, basta una passata per qualsiasi tipologia di barba, con il minimo sforzo. Per creare linee e bordi più precisi è poi presente nella confezione uno speciale regolabarba, che permette a Braun BT7220 di arrivare anche nelle zone più complicate come collo e guance. Oltre Braun BT7220 è anche dotato di un particolare manico ergonomico che lo rendono impermeabile e quindi utilizzabile anche sotto l’acqua corrente, mentre la sua speciale batteria ha una durata di quasi 2 ore ed è dotato di ricarica rapida che in appena 5 minuti permette di effettuare una rasatura.

Queste offerte dedicate al Natale di Unieuro continuano con tanti nuovi prodotti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina sul sito in modo da trovare quello più in linea con le vostre necessità, entro il 28 dicembre. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo di bellezza, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!