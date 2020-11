Iniziano gli Stranger Things day da EMP

In attesa della prossima stagione di Stranger Things, EMP ha dato il via ad una promozione che farà impazzire i fan della nota serie Netflix, inserendo nel proprio catalogo un gran numero di prodotti esclusivi dedicati proprio alla celebre serie TV! Per un periodo di tempo limitato infatti, sullo store si torneranno a vivere gli anni’ 80 grazie agli Stranger Things Day, con una proposta vastissima di prodotti d’abbigliamento e merchandise vario, ed alcune possibilità di acquisti in sconto che di certo i fan non si vorranno perdere!

Se siete alla ricerca di magliette o felpe, il vasto catalogo di EMP vi permetterà di trovare molti modelli sia da uomo che da donna, tutti atema Stranger Things, e caratterizzati da uno stile che cerca di ricalcare quello degli anni ’80, con anche proposte più moderne – come nel caso della t-shirt – che ritraggono i personaggi della serie in versione 8-bit. Non mancano poi una selezione di prodotti più invernali come le giacche imbottite, i cardigan e se invece siete alla ricerca di un maglione di Natale, è presente persino un modello che ritrae i protagonisti in bicicletta, circondati da lucine rosse.

Ma non finisce qui, perché grazie a questi Stranger Things Days potrete acquistare non solo prodotti di abbigliamento, ma anche diversi e sfiziosi gadget a tema, come lo zerbino per la casa e tanti articoli da collezione come Funko Pop!. Inoltre fra i molti articoli presenti, è possibile trovare anche l’esclusiva edizione da collezione di Monopoly Stranger Things, un tassello immancabile nella collezione dei fan della serie.

