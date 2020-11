Iniziano le offerte del Change Black Friday da Unieuro

Nonostante manchi poco meno di un mese al Black Friday, da Unieuro sono cominciate una serie di promozioni dedicate che vi permetteranno di usufruire di ottimi sconti, nonché del tasso zero in 10 rate, ma solamente fino al 10 Novembre! Con questa ottima iniziativa, chiamata Change Black Friday, potrete scegliere fra centinaia di prodotti come smartphone, smart TV, computer e tanti elettrodomestici, proposti dallo store a prezzi scontati fino al 60%!

Molte le proposte, ma l’offerta che risalta maggiormente fra quelle presenti sullo store è senza dubbio quella relativa alla scopa elettrica Rowenta Air Force 360, che troviamo scontata del 55%, e che quindi può esser acquistata a soli 199,00€. Questa potente scopa elettrica senza filo è la miglior soluzione per una pulizia senza compromessi su tutte le superfici, ed offre il massimo del comfort e della praticità grazie al suo particolare design ergonomico, che consente l’utilizzo anche con una sola mano, senza sforzi. La spazzola d’aspirazione, sviluppata con tecnologia Power Slim Vision, offre risultati di pulizia profonda, agendo a fondo su tutti i tipi di pavimenti, mentre con un semplice clic è possibile adattare la scopa a qualsiasi circostanza con ai molteplici accessori, ed arrivare anche nei luoghi più alti o più nascosti.

Nonostante il suo design compatto, Rowenta Air Force 360 è dotata di un motore Power Boost da una in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato, e di un elevato livello di separazione di aria e polveri, senza creare ostruzioni con i filtri tradizionali. Il serbatoio dello sporco di questa scopa elettrica è capiente 0,65 l e rimane, oltre che estremamente facile da rimuovere, anche semplice da pulire. Infine, Rowenta Air Force 360 è dotata di una batteria che gli permette di rimanere in funzione per ben 30 minuti, ed è dotata anche di opzione di ricarica rapida alla base.

Le offerte di questo Change Black Friday di Unieuro sono molteplici e, per questo, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione sullo store, così che possiate trovare l’offerta che meglio si confà alle vostre esigenze. Infine, prima di farvi sfogliare il catalogo virtuale delle offerte Unieuro, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

