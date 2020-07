Iniziano le offerte del Red Friday da Mediaworld!

A grande richiesta anche quest’anno è tornato il Red Friday da Mediaworld, la risposta estiva al Black Friday invernale, e solo per pochi giorni saranno applicati dei super sconti su tutta la tecnologia! Questa promozione infatti è valida fino al 15 luglio e vale sia per gli acquisti in negozio che per quelli online, con l’opzione di ritiro nello store gratuita per questi ultimi ed in caso di finanziamenti il Tasso è fisso allo 0%, insomma una vera offerta da cogliere al volo.

Trattandosi di una promozione che riguarda buona parte dei prodotti presenti a catalogo nello store, troverete molte offerte su smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, smart tv e persino alcuni notebook ma fra tutte vogliamo segnalarvi l’offerta riguardante l’originale speaker JBL Pulse 3 che potrete acquistare a 99,99€ contro i 199,99€. La grande particolarità di questo speaker potente è senza dubbio il fatto che sia incorporato di un sistema di LED che permette un gioco di luci a 360° che varia in base alla musica, in modo da risultare un piacere per gli occhi oltre che per le orecchie. Il Pulse 3 è in grado di emettere una potenza pari a 20W e grazie alla sua potente batteria che gli conferisce un’autonomia di 12 ore e la certificazione di impermeabilita IPX7 si rivela il perfetto compagno per le vacanze al mare, quanto in montagna. Inoltre il Pulse 3 è dotato di sistema vivavoce e di un microfono con cancellazione dell’eco e dei rumori di fondo, in modo da mantenere sempre chiare e senza problemi le chiamate telefoniche.

Le offerte coinvolte nel Red Friday di Mediaworld sono molteplici e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina dedicata dell'iniziativa in modo da trovare l'offerta in linea con le vostre necessità.

